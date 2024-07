Felrobbant az internet Joe Biden visszalépése után - reakciók

Joe Biden amerikai elnök leállította kampányát és nem indul az elnökjelöltségért, jelentette be vasárnap, közölve, hogy alelnökét, Kamala Harrist támogatja.

A bejelentés után elárasztották az internetet a reakciók.

Donald Trump szerint Harrist könnyeb lesz legyőznie, és Biden nemhogy alkalmas elnökjelöltnek, alkalmas elnöknek sem bizonyult.

Más republikánusok mellett Mike Johnson, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának képviselőházi elnöke is lemondásra szólította fel Joe Bident, és Kamala Harrist sem tartja megfelelő utódnak. "Ha Joe Biden nem alkalmas az elnökválasztásra, nem alkalmas az elnöki tisztségre. Azonnal le kell mondania hivataláról. November 5. nem érkezhet meg elég hamar" - írta közleményében a The Guardian összegzése szerint. A Demokrata Pártot szintén antidemokratikusnak minősítette, és azt állította, hogy a kilépésével Biden "érvénytelenné tette annak a több mint 14 millió amerikainak a szavazatát, akik Joe Bident választották a demokraták elnökjelöltjévé".

Kevin Hern oklahomai republikánus képviselő, aki a házelnöki posztra is esélyes volt egy ideig, szintén az elnök lemondását követelte a történtek után.

If Joe Biden is unfit to be the Democrat nominee for president, he’s unfit to be president for the rest of his term.



For the good of the country, Joe Biden should resign immediately.