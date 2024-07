Megszólalt Donald Trump Joe Biden visszalépéséről

Joe Biden vasárnap bejelentette, hogy visszalép a Demokrata Párt elnökjelöltségéért folyó kampányból, és Kamala Harris alelnököt támogatja a továbbiakban.

A CNN el tudta érni telefonon a Republikánus Párt elnökjelöltjét. Donald Trump azt nyilatkozta, hogy szerinte Harrist könnyebb lesz legyőznie, és Biden a legrosszabb elnök az ország történetében.

In a phone call with CNN minutes after Biden announced his exit from the 2024 race, former President Trump responded, “He is the worst president in the history of our country. He goes down as the single worst president by far in the history of our country.” While it's unclear who…