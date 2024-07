Joe Biden visszalépése felborított mindent

"Bármilyen forgatókönyvön is dolgozott a Demokrata párt és a Biden-kampánycsapat azt most biztosan kidobják" - vélekedett Anthony Zurcher, a brit média cég észak-amerikai tudósítója.

Szerinte hiába ajánlotta Jeo Biden maga helyett mostani alelnökét, nagyon nehéz megjósolni, hogy a Demokrata párt többsége beáll-e Kamala Harris mögé. Ha pedig Harrisnak nem sikerül egyesítenie a demokratákat, akkor a párton belül teljesen nyílttá válik a verseny az elnökjelöltségért.

"Az amerikaiak lebilincselő és kiszámíthatatlan politikai színházat láthatnak, olyat, amilyenre eddig még nem volt példa" - vélekedett a brit újságíró.

Ugyanakkor a CNN tudósítója Kaitlan Collins azt mondta, hogy Donald Trumpot és csapatát is nehéz helyzet elé állította Joe Biden visszalépése. Eddig ugyanis biztosan tudhatták, ki lesz a volt elnök ellenfele és már jó előre fel is készültek a politikai összecsapásokra. De most teljesen bizonytalan a helyzet, hiszen nem lehet tudni kit választanak végül elnökjelöltnek a demokraták.

Ugyanakkor a BBC washingtoni tudósítója az első reakciókról is beszámolt. Bernd Debusmann azt írta, nemrég érkezett a Fehér Házhoz, ahol egyelőre nem sok jelét látni a drámai történéseknek. Ahogy minden vasárnap, most is turista csoportok jönnek-mennek és a látogatók nagy többségének szemmel láthatóan fogalma sincs arról, hogy mi történt.

"Hűű – mondta egy idősebb texasi férfi döbbenten, – nem hiszem el, hogy valóban megtette" - idézte az egyik látogatót a brit újságíró. Néhányan azonban már gyülekeznek a Fehér Ház előtt. Egy férfi és egy nő sebtében készített plakátokat tart kezében. A nőnél a „Thank You Joe”, míg a férfién a „Bye Joe” felirat olvasható. A BBC kérdésére azt nyilatkozta: ő ugyan nem fog Trumpra szavazni, de örül annak, hogy Biden visszalépett.

Persze a republikánus elnökjelölt hívei is megjelentek már a Fehér Ház közelében. Egyikük - terepszínű "Trump 2024" sapkában - oda is ment a "Köszönjük Joe" feliratot tartó nőhöz és vitatkozni kezdett vele. Szerinte ugyanis azzal, hogy a demokraták egy része visszalépésre kényszerítette Joe Bident, szembe fordult a párt többségének akaratával. Erre a nő csak annyit válaszolt: "Azt mondok amit akarok. Azért vagyok itt, hogy megköszönjem neki."