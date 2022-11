Kínában már az utcán verekednek az iPhone-gyár karanténszabályai miatt

Tiltakozások robbantak ki a világ legnagyobb, a közép-kínai Henan tartományban található iPhone gyárában. A közösségi oldalakon kedden kiszivárgott felvételek szerint a szigorú járványügyi lezárások közepette tiltakozó munkások a biztonsági személyzettel is összetűztek. A botokkal felszerelkezett dolgozók ablakokat és biztonsági kamerákat is megrongáltak egyes tudósítások szerint.

A videók tanúsága szerint a tajvani tulajdonú, Csengcsouban lévő Foxconn gyár dolgozói magasabb fizetést és több ételt követeltek. Közülük többeket megvertek vagy elvittek az őrök. A videók felkerültek a kommunista országban betiltott Twitterre is.

Korábban a Foxconn azt közölte, hogy a dolgozók a korlátozások miatt nem hagyhatják el az összeszerelő-üzem területét, a helyi hatóságok pedig megtagadták a belépést a mintegy kétszázezer embert foglalkoztató gyár területére.

This video circulating of the fresh clashes at #Foxconn would appear to show armed officials (presumably police) kicking protesting worker(s) after they go to ground. The #ZeroCovid crisis hitting the world's largest supplier of #Apple iPhones continues. #China

A vállalat egyelőre nem reagált a tiltakozások hírére. Októberben már kikerültek közösségi médiára olyan videók, melyeken az látszik, hogy a járványügyi karantén miatt a létesítményben gyakorlatilag fogva tartott munkások áttörik a terület köré emelt barikádokat, és – a közösségi közlekedés részleges leállítása miatt – olykor gyalog indulnak haza.

A helyi sajtó szerint az Apple egyik legnagyobb beszállítójának számító Foxconn-nak további tízezer alkalmazottra lenne szüksége ahhoz, hogy normalizálja a termelést. Olyan híresztelések is vannak, hogy a Kínai Kommunisa Párt káderekkel próbálja feltölteni a gyárat, biztosítandó a termelés folyamatosságát.

The last message submitted by netizens in the Foxconn factory in Zhengzhou, China

So far, 20 buses have arrived from the armed police force transferred from Luoyang, and they are counterattacking the workers in Foxconn's K area.

More news to be followed up