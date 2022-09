Magyarázat nélkül tűnt el egy sikeres kínai film

Egyetlen streamingszolgáltatónál sem elérhető már a berlini filmfesztiválon bemutatott, pozitív kritikákat begyűjtő film – írja a hvg.hu.

A Return to Dust egy szerelmes történetet mutat be a kínai vidék nehézségei között. Az alkotás realisztikusan és érzelmesen ábrázolja a kínai vidék életét, de ugyanezért bírálták is, mivel Kínát negatív fényben tüntette fel.

A film alig néhány héttel a megjelenése után hirtelen és minden magyarázat nélkül tűnt el streaming platformokról, és

a közösségi médiában is minden eszmecserét cenzúráznak róla.

A portál szerint cenzúra gyanúját alátámasztja, hogy a Kínai Kommunista Párt hamarosan kongresszust tart, és a kormány nyomás alatt tartja a hatóságokat a pozitív nemzeti hangulat megteremtése érdekében.

Nyitókép: Hongkong, 2022. július 1.