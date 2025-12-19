ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek
A young woman shoplifting (stealing) merchandise in a convenience store.
Nyitókép: RichLegg/Getty Images

Játékosztályon rejtették el a zsákmányt: lányát is bevonta a lopásba a keszthelyi nő

Infostart

Nemcsak lopás, hanem kiskorú veszélyeztetése miatt is vádat emeltek Keszthelyen egy anya ellen, aki 11 éves lányával járt lopni - tájékoztatott a Zala Vármegyei Főügyészség.

A 41 éves keszthelyi nő tavaly novemberben 11 éves kislányával ment be az egyik keszthelyi áruházba, ahol a gyerekével együtt üdítő italokat és különböző élelmiszereket pakoltak a bevásárlókocsiba. A vádlott és lánya ezt követően az áruház játékosztályán a táskáikba rejtették a majdnem 40 ezer forint értékű árut, majd úgy távoztak, hogy csak kisebb értékű termékeket fizettek ki a pénztárban.

A nő tíz nappal később kislányával együtt ment vissza az áruházba, ahol ismét élelmiszereket pakoltak a bevásárlókocsiba, majd a játékosztályon a táskáikba raktak 32 ezer forint értékű árut. A biztonsági őr észrevette a történteket, ezért ellenőrizte a fizetés nélkül távozni szándékozó nő és a lánya táskáit, amikből előkerültek a lopott termékek.

A Keszthelyi Járási Ügyészség a vádemelésben jelezte: a nő azzal, hogy kiskorú lányát rávette a lopásban való aktív részvételre, a gyermek értelmi, szociális, érzelmi és erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztette.

