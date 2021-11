Enyhíteni igyekszik az EMA az omikron okozta aggodalmakon

Mégha el is fog terjedni az új variáns, a jelenleg rendelkezésünkre álló vakcinák továbbra is védelmet nyújtanak majd - jelentette ki az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vezetője az Európai Parlamentben ma délelőtt Emer Cooke a Dél-Afrikából származó koronavírus-mutánsra, az omikronra utalva, amely már több uniós országban is megjelent.

Szerinte egyelőre nem lehet tudni, hogy a gyógyszergyártóknak kell-e változtatniuk a Covid elleni vakcináikon az omikron miatt, de az EMA felkészül erre a lehetőségre is. Ha szükségessé válik a módosítás, a hatóság 3-4 hónap belül képes lehet azok jóváhagyására - mondta Cooke a Privátbankár cikke szerint.

Ehhez a gyógyszergyártóknak a többi között klinikai vizsgálatokon be kell bizonyítaniuk, hogy a módosított vakcinájuk működik a gyakorlatban is. A Reuters emlékeztet arra, hogy az EMA februárban új iránymutatást adott ki a módosított oltóanyagok jóváhagyási eljárásának felgyorsítására.

Korábban a Moderna vezérigazgatója arról beszélt, hogy valószínűleg csökkent védelmet jelentenek a mostani oltások az omikron ellen, és Stephane Bancel is részletezte, mennyi idő alatt tudnak új szert fejleszteni ellene (de azt persze le is kell gyártani, vagyis mire az emberekhez ér az oltás, hosszú hónapok telnek el).

A Biontech, amely a Pfizerrel közösen fejlesztette ki vakcináját, hétfőn bejelentette, hogy megkezdte az omikronra alakítani az oltását. Ugyanerről számolt be a Szputnyik V oltás gyártója is.

Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Jeroen Jumelet