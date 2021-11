A Moderna szerint hónapok múlva vethető csak be új oltás az omikron ellen

A gyógyszercég emlékeztető oltása, mely 100 mikrogrammos, ennél sokkal hamarabb használatba vehető lesz.

"A nagyobb dózis azonnal elkészülhet, az viszont hónapokba telik, mire az omikronspecifikus változatot tömeges mennyiségben szállítani lehet" - mondta Stephane Bancel, a cég vezérigazgatója a CNBC-nek.

A Modernánál úgy véli, hogy az omikron variáns erősen fertőző, de

legalább két hétbe telik annak megállapítása, hogy a mutációk mennyire befolyásolták a jelenleg forgalomban lévő vakcinák hatékonyságát.

"Attól függően, hogy mennyit esett a védettség szintje, egyrészt dönthetünk úgy, hogy a jelenlegi vakcinából nagyobb adagot adunk világszerte az emberek védelmének érdekében, illetve másik útként a nagyon magas rizikójú embereknek, az immunhiányosoknak és az időseknek szüksége lehet egy negyedik adagra" - mondta Bancel.

A WHO szombaton arról adott ki nyilatkozatot, hogy az omikronban felfedezett több mint 30 mutáció miatt elképzelhető, hogy az gyorsabban terjed és ellenállóbb az oltásoknak. A variánst először a Dél-Afrikai Köztársaság Gauteng provinciájában szekvenálták. Ebben a tartományban található Johannesburg is. Mint arra Bencel is rámutatott, a variáns nagyon gyorsan terjed, egy az országból Amszterdamba érkező repülőjárat több mint 600 utasának tizedénél mutattak ki koronavírus-fertőzést, legalább tízen pedig az omikront kapták el.

"Úgy véljük, hogy

az omikron a legtöbb országban már jelen van.

Ahová az elmúlt hét-tíz napban közvetlen járatokat indítottak Dél-Afrikából, már vannak olyan esetek, amelyekről talán nem tudunk" - mondta.

A variáns megrémítette a globális piacokat, a Dow Jones ipari átlaga pénteken 905 pontot, azaz 2,53%-ot esett, ami az év eddigi legrosszabb napját jelenti. A világ több országa megtiltotta a Dél-Afrikából érkező járatok fogadását.

Stephane Bancel egy kedd reggel megjelent Financial Times-interjúban arról beszélt, hogy a mostani oltások hatékonysága az omikron variáns ellen valószínűleg alacsonyabb lesz, mint a delta ellen. Megemlítette még, hogy a kutatók arra számítottak, hogy csak 1-2 év múlva bukkanhat fel olyan szupermutáció, mint a dél-afrikai.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Balogh Zoltán