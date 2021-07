Macronon kívül több más európai vezető is rajta van a Pegasus lehetséges célpontjainak listáján

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Le Monde szerint Emmanuel Macron francia elnök telefonját is célba vette egy marokkói állambiztonsági szolgálat lehetséges megfigyelés céljából a Pegasus nevű kémprogrammal. Azóta kiderült, egy tucatnyi ország vezetőjét is lehallgathatták az izraeli NSO Group által fejlesztett szoftverrel.

A Le Monde szerint 2019-ben a marokkói szolgálat célkeresztjébe került az elnökön kívül Édouard Philippe volt miniszterelnök és az akkori kormány további 14 tagja is. Az nem derült ki, hogy Emmanuel Macron telefonját végül feltörték-e. A francia elnöki hivatal ugyanakkor megfontoltságra intett az egyelőre bizonytalan információk miatt, mindazonáltal úgy fogalmazott: ha bebizonyosodik, hogy feltörték az elnök telefonját, akkor "nagyon súlyos" dologról van szó.

A párizsi ügyészség még kedden vizsgálatot indított a Mediapart francia oknyomozó portál két újságírójának panasza nyomán, akik azt állítják, hogy a telefonjukat megfigyelték ezzel a szoftverrel.

Államfők, volt magas rangú politikusok

A Süddeutsche Zeitung szerint Charles Michel, az Európai Tanács jelenlegi elnöke, volt belga kormányfő is rajta van a megfigyelésre szántak listáján, sőt, a német lap szerint Macron elnök mellett 13 másik állam- és kormányfő, sőt egy király száma is megvan az adatbázisban, vagyis ennyi állami vezető volt célpont – írta a Telex.

A Washington Post listája alapján az iraki és a dél-afrikai elnök is ott van a lehetséges megfigyeltek között, továbbá a pakisztáni, az egyiptomi és a marokkói kormányfő. Hét további exminiszterelnök is ott van, akiket hivatali idejük alatt figyelhettek meg: a már említett Charles Michel mellett a libanoni és az ugandai volt kormányfő is rajta van a listán, valamint a volt olasz kormányfő, Romano Prodi, aki az Európai Bizottságot is vezette 1999 és 2004 között. Ő, többekkel ellentétben, fel is vette a telefont, amikor a listából megszerzett számon felhívta a Washington Post, de nem kommentálta a Pegasus ügyét.

A lehetséges megfigyeltek között lévő király VI. Mohamed, Marokkó feje – ami azért is érdekes, mert állítólag ez az ország is megvette a kémszoftvert. Marokkó még hétfőn közleményt adott ki, amelyben tagadta bármiféle érintettségét a Pegasus-ügyben.

E politikusok esetében sem lehet tudni, hogy valóban feltörték-e a telefonjukat, csak azt, hogy rajta vannak egy kiszivárgott, ötvenezer telefonszámot tartalmazó listán, amelyet egy nemzetközi újságíró együttműködésben dolgoztak fel.

NSO: nem is ilyen a rendszerünk

A Pegasust gyártó NSO Group szerdán közölte, hogy semmi köze ehhez a listához. Salev Hulió, a cég egyik alapítója és vezérigazgatója a Kalkaliszt című izraeli gazdasági újságnak azt mondta: "Körülbelül egy hónappal ezelőtt azzal fordultak hozzánk, hogy a piacon egy lista kering. Azt állították, hogy feltörték az NSO szervereit Cipruson, és hogy vigyáznunk kell. Ellenőriztük. Nincsenek szervereink Cipruson, nincsenek ilyen listáink, és a számnak sincs semmi értelme. Később két ügyfelünk is szólt nekünk, hogy megkeresték őket, azt állítván, hogy létezik ez az NSO-val kapcsolatos lista. Kaptunk néhány képernyőképet, és láttuk, hogy nem hasonlít a Pegasus rendszerére, a szerveren látható kép különösen nem ilyen, hanem egy HLR Lookup szerver. Arra jutottunk, hogy ez egy vicc".

Arról beszélt, hogy az ügyfeleik évente átlagosan száz célpontot határoznak meg. "Az NSO megalakulása óta nem érhettünk el ötvenezer célponthoz. A Pegasusnak negyvenöt ügyfele van, egyenként évi százas számokkal. A listán olyan országok is szerepelnek, amelyek nem ügyfeleink, és az NSO-nak egyáltalán nincs listája, amely központosítja a Pegasus összes célpontját, pusztán azért, mert maga a vállalat nem tudja valós időben, hogyan használják ügyfelei a rendszert."

Előzmények, magyar szál

Egy 17 médiaszervezet által vasárnap nyilvánosságra hozott, a párizsi székhelyű Forbidden Stories nevű újságírócsoport által vezetett nyomozás szerint különböző országok kormányai az NSO Group nevű izraeli kibercég programjával újságírók, aktivisták és kormánytisztviselők telefonjait próbálták meg feltörni vagy törték fel sikeresen megfigyelés céljából.

Az NSO vasárnap közleményt adott ki, amelyben elutasította a jelentést, azt állítva, hogy az "tele van téves feltételezésekkel és alá nem támasztott elméletekkel".

Az izraeli cég egyúttal közölte: a terméket csakis azzal a szándékkal hozták létre, hogy segítsék a hírszerzés és a bűnüldöző szervek munkáját a terrorizmus és a bűnözés elleni küzdelemben.

Az említett ötvenezres listán több mint 300 magyar számot azonosított a nemzetközi együttműködésben részt vevő Direkt36, köztük vannak újságírók, ellenzéki politikusok és üzletemberek is, némelyikük telefonjának vizsgálata során bebizonyosodott, hogy valóban feltörték a készüléket.

A kormány közleményben utasította el, hogy tudomása lenne az ügyről, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert arról tájékoztatta az általa felügyelt Információs Hivatal, hogy nem vásároltak a Pegasus-szoftverből, így nem is használták azt.

Észrevétlenül működik a készülékeken a Pegasus - itt írtunk arról, hogy miként.

