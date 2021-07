Több mint 300 hazai célpont szerepel az izraeli kémszoftverrel kapcsolatos listán

Évekkel ezelőtt elkezdhették használni magyar célszemélyek ellen is az NSO nevű izraeli kibercég okostelefonok feltörésére alkalmas kémprogramját, a Pegasust, és a célpontként kiválasztott emberek között voltak tényfeltáró újságírók, valamint médiacégeket is tulajdonló vagyonos üzletemberek, illetve az ő szűkebb környezetük is – derítette ki egy nemzetközi oknyomozó projekt, amelyben 17 szerkesztőség, köztük a Washington Post, a Guardian, a Süddeutsche Zeitung, a Die Zeit és a Le Monde, valamint a Direkt36 vett részt.

A nyomozást a Forbidden Stories nevű tényfeltáró újságírói hálózat vezette, amely az Amnesty International (AI) jogvédő szervezettel közösen jutott hozzá egy, az NSO ügyfeleinek tevékenységével kapcsolatos adatbázishoz. Ebben több mint 50 ezer olyan telefonszám van, amelyeket a tényfeltáró projekt kutatásai szerint az NSO-ügyfelek megfigyelési célpontként választottak ki 2016-tól kezdve a világ több mint 50 országából.

Egy telefonszám feltűnése az adatbázisban még nem jelenti azt, hogy a célszemélyek ellen biztosan be is vetették a Pegasust, de számos esetben a telefonok utólagos vizsgálata bizonyította, hogy valóban feltörték az NSO programjával a készülékeket - olvasható az összeállításban.

A Pegasus a telefonok szoftvereinek olyan hibáit használja ki a távolról, észrevétlenül történő behatolásra, melyekről még maguk a fejlesztők, gyártók sem tudnak.

A beszélgetéseken kívül például az e-mailekhez és egyéb üzenetekhez, továbbá a fotókhoz és videókhoz is hozzá lehet vele férni.

A Pegasus a Direkt36 összeállítása szerint olyan hatékony kiberfegyver, hogy az NSO csak az izraeli védelmi minisztérium engedélyével adhatja el más országoknak.

A portál a több mint 300 magyarországi célpont között a telefonszámok alapján beazonosított több újságírót, számos közéleti személyiséget és olyan magánszemélyt - köztük több ügyvédet -, akinek valamiféleképp köze volt egy-egy, politikailag érzékeny ügyhöz.

A nemzetközi tényfeltáró csapat birtokába jutott adatokból az nem derül ki egyértelműen, hogy pontosan ki vetette be a kémszoftvert, ugyanakkor több körülmény (volt NSO-alkalmazott állítása, egy kanadai nemzetközi kutatás eredménye, amely továbbá azt is állítja, hogy egy másik izraeli kémszoftver is jelen lehet Magyarországon) is utal arra, hogy a magyar hatóságok használták a programot a magyarországi célpontok ellen - írta a Direkt36. Az NSO rágalmazási pert fontolgat A cég vitatja, hogy a Forbidden Stories birtokába jutott telefonszámok valóban a Pegasus célpontjai lennének. Szerintük lehetséges, hogy ezek a számok egy nagyobb listának a részei, „amelyeket az NSO Group ügyfelei más célokra használták”. Úgy vélik, lehetséges, hogy az adatbázisban szereplő számok csak egy nyilvánosan hozzáférhető adatbázisból származnak. Közölte azt is, hogy terméke csakis a terrorizmus és a bűnüldözés céljait szolgálja, ennek megfelelően 55 országnak nem is adta el, továbbá lépéseket tett, hogy a vevők közül senki se élhessen vissza a rendszerrel. A hvg.hu idézte a cég legfrissebb nyilatkozatát , amely szerint tele van téves feltételezésekkel és megalapozatlan elméletekkel a Forbidden Stories által vezetett nemzetközi tényfeltáró projekt oknyomozása. A vállalat határozottan tagadja az ügyben felmerült vádakat, és azt írják, hogy „komoly kétségek” merülnek fel a források megbízhatóságával kapcsolatban, szerintük az információknak nincs ténybeli alapja és messze vannak a valóságtól. Az NSO mindezek miatt rágalmazási pert fontolgat.

Az Amnesty International nemzetközi biztonsági stábja megvizsgált 67 olyan készüléket, amelyek a kiszivárgott adatbázis alapján célpontjai lehettek kémszoftveres támadásnak.

Ezek közül 23 esetben megállapították, hogy valóban feltörték a telefont Pegasusszal, 14 esetben pedig a behatolásra tett kísérletre utaló nyomokat találtak.

A maradék 30 vizsgálatnál nem volt ilyen eredmény, de számos esetben ennek az volt az oka, hogy a feltételezett megfigyelés időpontja óta az érintettek már lecserélték a telefonjukat, és emiatt elvesztek adatok.

Emellett a vizsgált telefonok között volt 15 Android-készülék is, amelyek az iPhone-okkal ellentétben nem tárolnak olyan információkat, amelyek alapján az AI stábja egyértelműen meg tudja állapítani a készülék feltörését.

A Direkt36 azt írta, a magyar kormány is részletes kérdéssort kapott, benne a cikkükben is szereplő összes lényeges állítással, de nem reagált rájuk érdemben. A teljes magyar válasz A The Washington Post közölte teljes egészében a magyar kormány válaszát.

"Magyarország demokratikus jogállam, és mint ilyen, ha egyénekről van szó, mindig a hatályos törvényeknek megfelelően járt és jár el. Magyarországon a titkosszolgálati eszközök használatára felhatalmazott állami szerveket rendszeresen ellenőrzik a kormányzati és nem kormányzati intézmények. Ugyanezeket a kérdéseket tették fel az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország vagy Franciaország kormányai számára? Ha igen, mennyi időbe telt, amíg válaszoltak, és hogyan reagáltak? Volt-e valamilyen hírszerző szolgálat, amely segített a kérdések megfogalmazásában? Kérjük, a válaszunkat teljes egészében, változtatás nélkül tegyék közzé."

Hétfőn napközben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a V4-ek külügyminiszteri találkozóján kérdésre válaszolva közölte: semmilyen tudomásuk nincs és nem is volt a lehallgatási botrányról. A külügyminisztert arról tájékoztatta az általa felügyelt Információs Hivatal, hogy nem vásároltak a Pegasus-szoftverből, így nem is használták azt.

Stummer János, Molnár Zsolt és Ungár Péter, a Nemzetbiztonsági bizottság ellenzéki tagjai kezdeményezték a bizottság összehívását a fenti ügyben, de erre nem fog sor kerülni, mert a Fidesz indokolatlannak tartja azt, nélkülük pedig határozatképtelen a testület. A párt közleményben reagált: Halász János, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnöke ebben hangsúlyozta, a Belügyminisztérium vezetői rendszeresen beszámolnak az Országgyűlés illetékes bizottságai előtt a titkosszolgálatok információgyűjtő tevékenységéről, ezeken valamennyi parlamenti párt képviselteti magát. "A baloldali sajtóban megjelent hírek megalapozatlanok és pusztán a politikai hangulatkeltést szolgálják" - szögezte le, hozzátéve: továbbra is azt várják a nemzetbiztonsági szervektől, hogy minden törvényes eszközzel védjék meg Magyarország biztonságát, jogos érdekeit.

