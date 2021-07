Az EU már a harmadik oltásra készül még az idén

A brüsszeli Euractiv névtelenséget kérő EU-forrásra hivatkozva jelentette, hogy a harmadik oltás intézményesítése az unióban „meglehetősen valószínű”. Az uniós illetékes azt is valószínűsítette, hogy a harmadik emlékeztető oltásra minden bizonnyal még 2021-ben sor kerül.

Sajtójelentések ennek kapcsán emlékeztetnek, hogy

Izraelben már folyamatban van a Pfizerek harmadik dózisának a beadása,

első körben a gyenge immunrendszerű felnőttek körében. Arról még nincs döntés, hogy mindezt a teljes lakosságra kiterjesztik-e, és ha igen, mikor.

A Pfizer közben hétfőn az amerikai kormány járványügyi hatóságának illetékeseivel tárgyal a harmadik oltás esetleges megindításának a körülményeiről. A hír kapcsán az Associated Press idézte Joe Biden elnök járványügyi főtanácsadójának, Anthony Faucinak kijelentését, miszerint „meglehetősen meggyőző, sőt valószínű”, hogy egy harmadik oltásra idővel szükség lehet.

Fauci ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az amerikai kormány jelen pillanatban még további tudományos érveket vár ennek elrendeléséhez. Ha sort kerítenek rá, akkor minden bizonnyal fokozatosan – először a gyógyellátásban jobban rászorulók, illetve idősebbek körében – kezdik majd a programot.

A Pfizer amerikai részlege múlt héten tett közzé jelentést arról, hogy a legfrissebb laboratóriumi vizsgálatok szerint

„legkésőbb 12 hónapon belül” mindenképpen indokolttá válhat egy harmadik oltás

az első kettőt már felvettek körében. Cserébe egy harmadik oltás minimum ötszörösére, eseteként tízszeresére is növeli az antitesteket az oltott személy szervezetében – idézte az AP a cég szakértőjét, Mikael Dolstent.

Egy esetleges újabb amerikai oltási kampány Európában elvben előidézhetné azt az év elejei helyzetet, hogy az amerikai gyártók a hazai igények miatt nem tudják kellő arányban teljesíteni az európai megrendelést. A gyakorlatban azonban a jelek szerint ezúttal kisebb ennek kockázata, mivel

az Európai Bizottság már megállapodást kötött 1,8 milliárd Pfizer-dózis vásárlására.

Szakértők szerint a jelen körülmények között sokkal nagyobb veszélyforrás az általános járványhelyzetre, hogy egyes országokban – Európában különösen Franciaország ilyen, de hasonló a helyzet az Egyesült Államokban is – főként vidéken változatlanul nagy az oltást megtagadók aránya.

Amerikában, ahol jelenleg 48 százalékos a beoltottság, újabb felvilágosítási kampánnyal próbálnak úrrá lenni a jelenségen. Ennek során az eddigi oltások tényszerű eredményére is hivatkoznak, de a konzervatívabb vidéki közvélemény, amelynek körében amúgy is általános a kétkedés az állami adminisztráció bármilyen megnyilvánulásával szemben, már magáról a kampányról sem akar tudomást venni. Sajtójelentések szerint a meggyőzni akaró tisztviselőket legtöbbször meghallgatás nélkül elzavarják. Itthon is téma Kásler Miklós kedden azt mondta az esetleges harmadik oltásról, hogy a szerdai kormányülés után már „konkrétumokról lehet beszélni ebben a kérdésben.

Nyitókép: MTI/Vajda János