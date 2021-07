Szijjártó Péter: Kijevnek tiszteletben kell tartania a magyar kisebbség jogait

Magyarország a jövőben is segíteni fogja Ukrajnát, ám Budapest kiemelten fontosnak tartja azt is, hogy Kijev tartsa tiszteletben a magyar kisebbség jogait - jelentette ki szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Vilniusban.

Magyarország érdeke egy erős és virágzó Ukrajna, de nagyon fontos, hogy az ukrán kormány biztosítsa a területén élő magyar kisebbség számára a korábban élvezett jogokat, beleértve az anyanyelvhasználatot is - szögezte le Szijjártó Péter a litván fővárosban tartott Ukrajna konferencián.

"Hangsúlyozzuk, hogy e téren nem kérünk semmi rendhagyót, mindössze azt várjuk el az ukrán kormánytól, hogy adja vissza a magyar kisebbségnek korábban már biztosított jogokat, amelyeket az ukrán nemzeti kisebbségi törvény vett el tőlük"

- szögezte le Szijjártó Péter, kiemelve az anyanyelv használatát a közigazgatásban, az oktatásban, a sajtóban és a kulturális területen.

Felhívta a figyelmet továbbá arra az, "Ukrajna ellenségeit" listázó weboldalra is, amely egyebek között a magyar kisebbség, illetve a magyar állam több képviselőjét is név szerint említette, és arra kérte a konferencián résztvevőket, tegyenek meg mindent az oldal megszüntetéséért.

A koronavírus-járványra kitérve, a külgazdasági és külügyminiszter elmondta: Budapest folytatja az oltási kampányt a kárpátaljai régióban, tekintet nélkül a nemzetiségi hovatartozásra, és a pandémiát követően ismét üdülési lehetőséget biztosít olyan ukrán gyermekek számára, akiknek szülei érintettek az ország keleti felében zajló harcokban.

Emlékeztetett arra is: Budapest egyebek között lélegeztetőgépekkel is segítette Ukrajna járvány elleni küzdelmét, és továbbra is kész gázt szolgáltatni az abban hiányt szenvedő országnak.

Felszólalásában Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy Magyarország volt az első ország, amely diplomáciai kapcsolatokat létesített Ukrajnával, miután az 1991-ben kikiáltotta függetlenségét, ma pedig Ukrajna negyedik legjelentősebb kereskedelmi partnere az Európai Unió tagállamai között.

Hangsúlyozta: Magyarországnak fontos Ukrajna szuverenitása és területi egysége, Budapest pedig mindig is szorgalmazta a Kijev és az Európai Unió közötti szorosabb együttműködést, beleértve az ukrán állampolgárok vízumkönnyítését is.

A konferenciát követően Szijjártó Péter várhatóan találkozik ukrán hivatali partnerével, Dmitro Kulebával is.

