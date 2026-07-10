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Nyitókép: Unsplash

Szörnyűséget akart tenni az édesanyjával, és erről mesélt is

Infostart / MTI

A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés előkészületének bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki édesanyja megölésére készült.

A Pest Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a szigetszentmiklósi férfi alkohol- és nyugtatószer-függőségben szenved, emiatt rendszeresen konfliktusba keveredett a szüleivel és a szomszédaival.

A vádlott 2025. szeptember 3-án több alkalommal is felhívta a lelkisegély szolgálatot bemutatkozás nélkül, ahol a hívást fogadóval közölte, hogy megöli az édesanyját, majd magával is végez.

Elmondta, hogy egy lőfegyvert fog beszerezni, azzal lövi majd fejbe anyját;

a lelkisegély önkéntese megkísérelte lebeszélni a vádlottat a tervezett cselekményéről, azonban a férfi nyomatékosította ölési szándékát.

A lelkisegély szolgálat munkatársa igyekezett vonalban tartani a férfit, közben pedig hozzátartozója révén értesítette a rendőrséget, a bejelentés alapján a vádlottat a rendőrség pár órán belül elfogta.

A Pest Vármegyei Főügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfit emberölés előkészületének bűntettével vádolja.

Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni – áll a közleményben.

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nyugtató

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