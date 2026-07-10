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Nyitókép: Pexels.com

Nem kamerát, működő vasutat akarnak – megy a lázongás a terv ellen

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Komoly feszültséget váltott ki Szlovákiában a közlekedési minisztérium legújabb terve, amely kötelezővé tenné a kamerás megfigyelést a vonatok vezetőfülkéiben. Miközben a minisztérium a biztonság fokozásával érvel, a mozdonyvezetők szerint a javaslat eltereli a figyelmet a szlovák vasút valódi, rendszerszintű problémáiról, és akár tömeges felmondásokhoz is vezethet.

A szlovák közlekedési minisztérium már készíti a vasúti törvény módosítását, amelyet még júliusban társadalmi egyeztetésre bocsátanak. A tervezet értelmében a vasúti fuvarozóknak kötelezően kamerákkal kellene rögzíteniük a mozdonyok vezetőállásában történteket, valamint szükség esetén a jármű előtti pályaszakasz képét is.

A tárca azzal indokolja a lépést, hogy a mozdonyvezetői fülke egy olyan speciális munkakörnyezet, ahol a dolgozók nagyfokú önállósággal tevékenykednek, és ahol egyetlen emberi hiba is beláthatatlan, súlyos következményekkel járhat. A minisztérium szerint a kamerarendszer elsősorban a megelőzést szolgálná, de elengedhetetlen lenne a vasúti balesetek és rendkívüli események okainak objektív kivizsgálásához is. Ígéretük szerint a törvény szigorúan szabályozná a személyes adatok védelmét, a felvételek tárolási idejét és azt is, hogy pontosan ki és hogyan férhet hozzá a videókhoz.

A munkavállalók képviselői azonban korántsem látják ilyen pozitívan a helyzetet. Matej Motyčka, a mozdonyvezetők petíciós bizottságának elnöke szerint a minisztérium egy olyan intézkedésre pazarolja az energiát, amely nem kezeli a vasút alapvető problémáit. Úgy véli, a folyamatos megfigyelés szükségességét semmi sem bizonyítja, ráadásul a cél kisebb beavatkozással is elérhető lenne.

Motyčka arra figyelmeztet, hogy

Szlovákia – és egész Európa – már most is kritikus mozdonyvezető-hiánnyal küzd, ami miatt már jelenleg is járatokat kell törölni. Ha a kötelező kamerák miatt további dolgozók távoznak, egyszerűen nem lesz, aki vezesse a vonatokat.

Ez pedig a megmaradó személyzet munkaterhelését növeli, ami pont a biztonság rovására megy – különösen azokon a vonalakon, ahol a mai napig hiányoznak a korszerű, automatizált biztosítóberendezések.

A szakszervezeti vezető szerint a szlovák vasút jelenleg olyan, mint egy motor, amely még működik, de már régóta esedékes lenne rajta egy nagyjavítás. A szakma azt is kifogásolja, hogy a minisztérium nem hozta nyilvánosságra, mennyibe kerülne a kamerarendszer kiépítése az állami vasúttársaságnak. A mozdonyvezetők szerint a vitát nem szabadna a kamerákra leszűkíteni, miközben a vasúti ágazat a katasztrofális infrastruktúrával, az állami Cargo pénzügyi válságával, a rossz munkakörülményekkel és a közúti fuvarozással szembeni versenyhátránnyal küzd. A mozdonyvezetők a jogi lépéseket sem zárják ki a tervezet ellen.

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