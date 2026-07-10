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A drónnal készült felvételen az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülő vitorlásverseny mezőnye a rajt után Balatonfüred közelében 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Drasztikus döntés a Balatonnál, sokakat érint

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Biztonsági okokból, az alacsony vízszint miatt módosították a Kékszalag útvonalát.

A Balaton szokatlanul alacsony vízállása miatt 1600 méterrel keletebbre helyezi az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj (július 30. és augusztus 1. között) keszthelyi bójáját a rendező Magyar Vitorlás Szövetség.

Mint írták, jelenleg mindössze 66 centiméter a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján, a hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centimétert is apadhat. Az 55 centiméteres várható átlagos vízállás 60 centiméterrel kevesebb az ideálisnál, és 40 centiméterrel marad el a tavalyi értéktől. A rendezőség a Keszthelyi-öböl adottságait megvizsgálva megállapította, hogy az eredeti bójapozíciónál

a verseny idején csupán 190-210 centiméteres vízmélység várható, ez pedig a Kékszalag mezőnyének legalább 10 százaléka számára lehetetlenné tenné az indulást.

A modern katamaránokat az állítható uszonyuk miatt a probléma kevésbé érinti, de a klasszikus és a nagy tőkesúlyos hajók számára a 240 centiméteres vízmélység garantálása a teljes útvonalon alapfeltétele a biztonságos versenyzésnek – olvasható a közleményben.

A biztonságos hajózás és a tájékozódás megkönnyítése érdekében a módosított keszthelyi bóján túl két új, navigációt segítő irányjelzőt is kihelyez a rendezőség Balatongyöröknél, amelyek egyértelműen mutatják majd a sekély és a mély víz határát a mezőny számára.

Az extrém alacsony vízállás ugyanakkor a Balaton vízminőségének és ökológiai egyensúlyának megóvására is ráirányítja a figyelmet. A Magyar Vitorlás Szövetség szorosan együttműködik a Balatoni Limnológiai Intézettel a tó védelmében. Az intézet ajánlásainak megfelelően a szövetség arra kéri a hajósokat, hogy aktívan járuljanak hozzá a környezet tehermentesítéséhez, amelynek egyik leghatékonyabb eszköze a környezetbarát anyagok használata a hagyományos vegyszerek helyett.

A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről.

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Kezdőlap    Sport    Drasztikus döntés a Balatonnál, sokakat érint

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