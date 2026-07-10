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M7-es autópálya
Nyitókép: Facebook/MKIF Zrt.

Hétvégén ekkor érdemes elindulni a Balatonra, így lehet elkerülni a dugókat

Infostart

Az MKIF Zrt. grafikonná formálta a vakáció első hétvégéjének forgalmi adatait, amelyből kiderül, hogy Budapestről már pénteken délelőtt nagyon sokan elindulnak a magyar tenger felé.

A hazai gyorsforgalmi úthálózat jelentős részének üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős vállalat grafikonokkal szemléltette, hogy hétvégenként mikor érdemes elindulni a Balatonra az M7-es autópályán. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) a vakáció első hétvégéjének forgalmi adatait vette alapul, és ábráin külön jelölte azokat az időszakokat, amikor az erős forgalom miatt torlódások, lassulások alakulhatnak ki.

A MKIF Facebook-oldalán megosztott ábrákon jól látszik, hogy Budapestről már pénteken délelőtt nagyon sokan elindulnak a Balaton felé, a jelentős forgalom egészen a kora esti órákig tart. A főváros felé autózva már más a helyzet: ebbe az irányba három forgalmi sáv áll rendelkezésre, így itt a pálya áteresztő képessége is jelentősen nagyobb. A két sávval ellentétben (ahol óránként körülbelül 2800 jármű felett alakulnak ki torlódások) ezen a szakaszon óránként nagyjából 4000 jármű a lassulások határa.

Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

Egy átlagos nyári hétvégén két-két és félszer nagyobb a forgalom az M7-es autópályán, mint egy kora tavaszi hétvégén. Az MKIF forgalmi adatai szerint a mért időszakban (június utolsó hétvégéjén) péntektől vasárnapig a Balaton felé 126 ezer, Budapest felé pedig 124 ezer jármű haladt el a martonvásári mérőpontnál.

Az elmúlt három év gyakorlatához hasonlóan az M7-es autópályán az M0 és Balatonvilágos közötti szakaszon a szünidő alatt, azaz június 20-a és augusztus 31-e között egyik irányban, tehát sem a Balaton, sem a főváros felé sem lesznek előre tervezett burkolatmegújítási munkálatok. Az MKIF pedig évek óta önként vállalja, hogy a nyári időszakban könnyebben megközelíthető legyen a Balaton.

Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

Kiemelték, hogy az M7-es autópálya teljes szakaszán az üzemeltetési és fenntartási feladatokat a nyári időszak alatt is folyamatosan végzik, de ezek tervezésekor is figyelembe veszik a forgalmi adatokat, illetve törekednek a feladatok egy részének éjszakai elvégzésére.

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