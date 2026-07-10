Kiújult Reviczky Gábor rákja, színpadon már nem is játszhat

Reviczky Gábor ismét rákkal küzd. A 77 éves színművész már többször legyőzte a súlyos betegséget, nemrég azonban a hangszálán találtak újabb daganatot – számolt be róla a Blikk.

„Május 19-én műtötték meg a hangszálamat, majd két hét múlva jött a laboreredmény, hogy nem polip vagy más egyéb. Ez rák. Eltávolították a daganatot a hangszalag felületéről, de – sajnos – sugarazni kell, nincs más megoldás” – mondta a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész a lapnak.

Az újabb megbetegedés feltételezett okaként a dohányzást nevezte meg, lévén 7 éves kora óta füstöl. Hozzátette, egy professzor barátjától azt a tanácsot kapta, hogy hét évtizednyi dohányzás után ne szokjon le hirtelen, mert az akár a halálát is okozhatja, hanem csak csökkentse a mennyiséget. Egyúttal a színész felhívta rá a figyelmet, hogy mennyire káros szokás a cigarettázás, senkinek se lenne szabad még csak kipróbálni sem.

Reviczky Gábor elmondta, naponta jár sugárterápiára, összesen 32 kezelést kap a gégéjére. A kezelés azonban hatással van jellegzetes orgánumára is: rekedtebb lesz a hangja, fájdalmassá és fárasztóvá válik számára a beszéd, így színpadi szereplésre jelenleg nem alkalmas, már csak a Mi kis falunk című sorozatot forgatja.

A színművésznél 2023 márciusában azonosították a prosztatarák egy agresszív fajtáját, amivel akkor sikeresen meg is műtötték. Eleinte nem találtak nála áttéteket, ő pedig kezdetben elutasította a kemoterápiát. Fél évvel később kiderült, mégis vannak áttétei, és már tíz éve rákos lehetett, mikor észrevették nála a daganatot. Ekkor már vállalta a kemoterápiát is, később arról beszélt, hogy a hatodik óta sokkal kevesebbet bír, a betegsége pedig súlyosbodott. 2025 tavaszán aztán bejelentette, hogy már nem rákbeteg.