Szomorú képek a Börzsöny ékességéről

Kedden a Ljasuk Dimitry filmes tett közzé egy bejegyzést a Facebook-oldalán a kiszáradt Morgó-patakról, melyről több felvétel is készült Kismarosnál.

„Több száz méteren át csupán egy kavicsos meder látszik, ahol néhány hónappal ezelőtt még folyamatosan folyt a víz. Az élővilág szinte teljesen eltűnt, csak a kövek között heverő apró rákpáncélok emlékeztetnek arra, hogy ez nemrég még egy élő patak volt” – derül ki a bejegyzésből, amely szerint bizonyos fajok képesek hosszabb-rövidebb időt kihúzni magukat az iszapba ásva, másoknak viszont esélyük sincs túlélni a víz eltűnését.

A beszámoló szerint a Duna–Ipoly Nemzeti Park szakemberei több helyi szereplővel természetközeli vízmegtartó megoldáson dolgoznak. Ilyenek lehetnek például a rönkgátak, a rőzsegátak vagy az esőkertek. Ezeknek az lenne a célja, hogy a lehulló csapadékot megtartsák, hogy az minél tovább a tájban maradjon.