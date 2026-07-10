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A kiszáradt Morgó-patak medre a Duna torkolatának közelében, Kismaros és Verõce között 2026. július 9-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Szomorú képek a Börzsöny ékességéről

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A klímaváltozás következtében beállt aszály nem kímélte a hegység egyik állandó vízfolyását sem.

Kedden a Ljasuk Dimitry filmes tett közzé egy bejegyzést a Facebook-oldalán a kiszáradt Morgó-patakról, melyről több felvétel is készült Kismarosnál.

„Több száz méteren át csupán egy kavicsos meder látszik, ahol néhány hónappal ezelőtt még folyamatosan folyt a víz. Az élővilág szinte teljesen eltűnt, csak a kövek között heverő apró rákpáncélok emlékeztetnek arra, hogy ez nemrég még egy élő patak volt” – derül ki a bejegyzésből, amely szerint bizonyos fajok képesek hosszabb-rövidebb időt kihúzni magukat az iszapba ásva, másoknak viszont esélyük sincs túlélni a víz eltűnését.

A beszámoló szerint a Duna–Ipoly Nemzeti Park szakemberei több helyi szereplővel természetközeli vízmegtartó megoldáson dolgoznak. Ilyenek lehetnek például a rönkgátak, a rőzsegátak vagy az esőkertek. Ezeknek az lenne a célja, hogy a lehulló csapadékot megtartsák, hogy az minél tovább a tájban maradjon.

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NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
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Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
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