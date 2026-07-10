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Két orvos egy koponyaröntgent vizsgál egy kórház ablaka előtt.
Nyitókép: Unsplash

Mindenki azt hitte, hogy stroke-ja van az újságírónak, pedig sokkal furább volt a helyzet

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A neves amerikai újságírót egy rendezvényről szállították kórházba, meglehetősen stroke-gyanús állapotban. Kiderült azonban, hogy egy olyan betegségben szenved, ami százezer emberből alig párat érint.

Katie Couric, a legendás amerikai újságíró saját Substack-bejegyzésében foglalta össze, milyen egészségügyi kihívásokkal nézett szembe nemrég – írja a Hollywood Reporter cikke nyomán a 24.hu.

Az újságíró éppen egy fesztiválon tartott panelbeszélgetésen vett részt, azonban szédülni kezdett, gyengének érezte magát, és egyáltalán nem emlékezett rá, miről folyt a diskurzus. Férje azonnal kórházba vitte, mert stroke-ra gyanakodott.

„A hónapot se tudtam megmondani, azt hittem, 2024 van, és hogy Joe Biden az elnök. De arra se emlékeztem, hogy van egy újszülött unokám” – idézte fel Katie Couric a történteket. A kórházban stroke-protokollt rendeltek el nála, ám végül az MRI-vizsgálat ezt kizárta.

Mint kiderült, az újságírónak átmeneti globális amnéziája volt, ami egy ritka betegség, az USA-ban évente 100 ezer emberből 5-10-nél fordul elő, és leginkább a középkorú vagy idősebb embereket érinti. „Valaki úgy írta nekem körül, hogy az agyam nem nyomta meg a felvétel gombot” – emlékezett vissza Katie Couric a kórházban történtekre.

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Kezdőlap    Bulvár    Mindenki azt hitte, hogy stroke-ja van az újságírónak, pedig sokkal furább volt a helyzet

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