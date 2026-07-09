Eltiltás járt még a piros lap mellé a védőnek, bukja a negyeddöntőt

Az eltiltás azt jelenti, hogy Quansah biztosan nem állhat szombaton Thomas Tuchel szövetségi kapitány rendelkezésére a norvégok elleni negyeddöntőben, valamint az angolok esetleges továbbjutása esetén még az elődöntőben sem léphet pályára. A párharc győztese a négy között a címvédő Argentínával vagy Svájccal találkozik.

Quansah a nyolcaddöntő 54. percében, 2-1-es angol vezetésnél becsúszva szerelte Jesus Gallardót, és előbb ugyan a labdát találta el, de utána talpával megrúgta a mexikói játékost is. Az iráni játékvezető, Alireza Faghani a videobíró segítségével állította ki a 23 éves, ötszörös válogatott angol futballistát.