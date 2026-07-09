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MEXICO CITY, MEXICO - JULY 5: Referee Alireza Faghani argues with Jarell Quansah of England during the World Cup match between Mexico v England at the Mexico City Stadium on July 5, 2026 in Mexico City Mexico (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)
Nyitókép: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Eltiltás járt még a piros lap mellé a védőnek, bukja a negyeddöntőt

Infostart / MTI

Két mérkőzésre szóló eltiltást kapott Jarell Quansah, az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon negyeddöntős angol labdarúgó-válogatott védője, aki hétfőn, a társházigazda Mexikó ellen 3-2-re megnyert nyolcaddöntőben kapott piros lapot.

Az eltiltás azt jelenti, hogy Quansah biztosan nem állhat szombaton Thomas Tuchel szövetségi kapitány rendelkezésére a norvégok elleni negyeddöntőben, valamint az angolok esetleges továbbjutása esetén még az elődöntőben sem léphet pályára. A párharc győztese a négy között a címvédő Argentínával vagy Svájccal találkozik.

Quansah a nyolcaddöntő 54. percében, 2-1-es angol vezetésnél becsúszva szerelte Jesus Gallardót, és előbb ugyan a labdát találta el, de utána talpával megrúgta a mexikói játékost is. Az iráni játékvezető, Alireza Faghani a videobíró segítségével állította ki a 23 éves, ötszörös válogatott angol futballistát.

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