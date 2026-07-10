Titkos csodahelyet építettek a Tisza-tónál, de van vele egy kis gond

A szükséges engedélyek nélkül építettek fel egy valóságos horgászparadicsomot a Tisza-tó Abádszalóki-öblének egyik szigetén, ezért elbontották az illegális építményeket – írja a szoljon.hu.

Azt egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy kik építették a horgásztanyát, így a vízügyi szakemberek maguk bontották el a vízfolyási akadályt okozó, illegális építményt. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság illetékesei az Abádszalóki-öbölben számolták fel a saját faházzal és stéggel berendezett, engedély nélküli viskót.

Mint kiderült, a szükséges hatósági engedélyek és vagyonkezelői hozzájárulások hiányában húzták fel az illegális építményt. Az igazgatóság munkatársai heteken át próbálták felkutatni az ismeretlen építtetőt, hogy lehetőséget biztosítsanak az önkéntes bontásra. Mivel azonban a nyomozás nem vezetett eredményre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal illetékes osztálya kiadta a bontási határozatot.

A határidő leteltével az igazgatóság Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálata elbontotta az illegális építményeket. A beszámoló szerint ilyen szinten „komfortos”, luxusigényeket kielégítő illegális létesítménnyel most találkoztak először.