Heves reakciókat váltott ki az FTC-tábor akciója Újvidéken

A belgrádi sajtó pénteki kommentárjai szerint a Ferencváros várhatóan büntetésre számíthat, mivel az UEFA nem tolerálja az ilyen jelképek használatát.

Az N1 regionális hírtelevízió az interneten közzétett beszámolójában arról írt, hogy a Nagy-Magyarország szimbólumot a magyarok a nemzeti egység jelképének tekintik, ugyanakkor a szomszédos országokban provokatívnak tartják.

A direktno.rs ezen felül egyenesen botrányosnak nevezte a szurkolók lépését. Az esetről a horvát sajtó is beszámolt, a Vecernji List kiemelte, hogy a zászlón a mai Horvátország területei is szerepelnek.

A találkozón kifeszített zászló a Magyar Királyság 1920-as trianoni békeszerződés előtti történelmi határait ábrázolja. A rajta látható térkép a mai Szerbia (Vajdaság), Románia (Erdély), Ukrajna (Kárpátalja), Horvátország, Szlovákia, Ausztria és Szlovénia egyes területeit is magában foglalja.

A mérkőzésen a Ferencváros 2–1-es győzelmet aratott a Vojvodina vendégeként, így előnyből várhatja a jövő csütörtöki, budapesti visszavágót.