A közelmúlt a spanyolok mellett szól, a belgák fegyvere Lukaku lehet

A La Roja, a Vörös a Zöld-foki szigetek elleni több mint meglepő döntetlennel kezdett (0–), majd utána nagyon simán verte a szaúdiakat (4–0). Következett egy 1–s siker a durvaságáról elhíresült, Uruguay elleni találkozón, majd egy újabb magabiztos siker az osztrákokkal szemben (3–0). Mintha sorminta folytatódott volna: a spanyolok nagy küzdelemben nyertek aztán 1–0-ra a portugálok ellen. Unaí Simon e torna eddigi öt mérkőzésén még kapott gólt.

A belgák is döntetlennel kezdtek, mégpedig szintén egy afrikai csapat, Egyiptom ellen. A spanyolokkal ellentétben még a második mérkőzésen sem találtak magukra (0–0 Irán ellen), de utána csoportgyőztesek lettek, miután 5–1-re kiütötték Új-Zélandot. Azért nem ez volt 1930 óta íródó vb-történetük legnehezebb csoportja.

Utána következett az emlékezetes fordítás – a vb-történelem egyik legnagyobb fordítása – a szenegáliak ellen. A 86. percben még 0–2-re álltak, a rendes játékidőben kiegyenlítettek, majd a 120. percben, sőt, a 125. percben Youri Tielemans tizenegyesből belőtte a továbbjutást jelentő gólt. A nyolcaddöntőben játszottak a legjobban a Vörös Ördögök, az Egyesült Államok ellen 4–1-re nyertek.

Belgium az elmúlt 11 találkozóján nem tudta legyőzni Spanyolországot az összes sorozatot figyelembe véve, a Vörös Ördögök az 1980-as Eb-n 2–1-re nyertek. Azóta tart a rossz sorozatuk, illetve a spanyolok jó szériája. A legutóbbi öt meccset összesítve 13–1-es gólkülönbséggel nyerték meg. Ugyanakkor az 1986-os mexikói vb negyeddöntőjében a belgák jutottak tovább, 1–1-es döntetlen után, szétlövésben.

Bár Romelu Lukaku a második belga játékos (az első 2002-ben Marc Wilmots lett), aki három egymást követő világbajnoki mérkőzésen is gólt szerzett, valószínűleg ezúttal is kimarad a kezdőcsapatból. A tornán szerzett mindhárom gólját csereként beállva érte el; egyetlen világbajnokságon belül ennél többet – szám szerint négyet – korábban csak a kameruni Roger Milla (1990-ben) szerzett csereként.

Lukaku – viszonylag kevés játékperce ellenére – kulcsembere a belga támadójátéknak. A csapat 12,1%-os lövés-gól aránya a második legjobb értékük a világbajnokságokon (az 1966 óta vezetett statisztikák alapján); ennél jobbat – 15,2 százalékot – csak a 2018-as oroszországi tornán produkáltak.

Rudi Garcia csapata sok helyzetet dolgoz ki: az idei tornán mérkőzésenként átlagosan 21,4 lövést jegyez (5 mérkőzésen összesen 107-et), ami a második legmagasabb érték az 1970-es, meccsenkénti 24-es átlaguk mögött. Mindazonáltal Luis de la Fuente védelmének feltörése rendkívül nehéz feladatnak ígérkezik.

A spanyolok közül Mikel Merino döntötte el a mérkőzést a portugálok ellen, a 91. percben szerzett győztes góljával. Ezzel története során hatodszor jutott a spanyol válogatott a világbajnoki negyeddöntőbe. Az 1934 és 2002 közötti időszakban az első négy ilyen mérkőzésükön kiestek, ám a 2010-es tornán – amelyet végül meg is nyertek – 1–0-ra legyőzték Paraguayt a negyeddöntőben. Meg is nyerték a világbajnokságot Dél-Afrikában.

Lamine Yamal mindössze hároméves volt akkor, most kulcsszerep hárulhat rá, ha a csapat meg akarja ismételni azt a bravúrt. A Barcelona szélsője 17 sikeres cselt mutatott be eddig az idei tornán. Az 1966 óta vezetett statisztikák alapján csupán két tizenéves ért el ennél többet egy világbajnokságon: a német Jamal Musiala (19-et 2022-ben) és a francia Kylian Mbappé (22-t 2018-ban).

Yamal mögött Rodri 80 olyan átadást jegyzett eddig a tornán, amely áttörte az ellenfél védelmi vonalait; ez a legmagasabb szám spanyol játékos részéről a 2010-es világbajnokság óta, amikor Gerard Piqué 86, Xavi 89, Xabi Alonso pedig 126 ilyen passzt adott.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány irányítása alatt eddig Spanyolország mind a hat mérkőzésén túljutott az egyenes kieséses szakaszban. Ez korábban csak két szövetségi kapitánynak sikerült, Vittorio Pozzo (nyolc győzelem Olaszországgal, 1934 vb, 1938 vb) és Vicente del Bosque (hét győzelem Spanyolországgal, 2010 vb, 2012 Eb).