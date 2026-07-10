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Recep Tayyip Erdogan török elnök sajtótájékoztatót tart a NATO-csúcstalálkozó második napján Ankarában 2026. július 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Nagyot szólt Erdogan ajándéka – annyira, hogy hatástalanítani kellett

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Pisztollyal a poggyászában térhet majd haza Törökországból Magyar Péter, ugyanis az ankarai NATO-csúcson részt vevő összes tagállami vezető egy ritka, névre szóló Magnum pisztolyt kapott ajándékba a török elnöktől.

Eldördül a hatlövetű, azaz egy 357-es Magnum a Piszkos Harry című filmben, Clint Eastwood kezében. Amekkora tűzereje van ennek a legendás fegyvernek, olyan sokkot kaphattak a törökországi NATO-csúcsról hazafelé induló állam- és kormányfők, amikor kinyitották Recep Tayyip Erdogan elnök ajándékát.

Egy hasonló fegyvert kaptak úgy, hogy a nevüket belegravírozták a revolverbe. A meglepetést csak fokozhatta, hogy nem dísztárgy lapul a dobozokban, hanem éles fegyver, amihez hat lőszert is mellékelt a gondos házigazda.

Magyar Péter a közösségi oldalán fotót is posztot a saját példányáról, és mint kiderült, a magyar miniszterelnök nevét a fegyver csövére vésték.

Maga a pisztoly egy ritka, török gyártású, Gümüşay .357-es Magnum, amit fa díszdobozban nyújtottak át a minden bizonnyal meglepett vezetőknek vagy azok tanácsadóinak.

A dobozon a török zászló és a NATO emblémája is szerepel, valamint egy felirat, amely szerint ez volt az első revolvertípusú kézifegyver, amelyet Törökországban gyártottak.

A 357-es kaliberű Magnum egy sor hollywoodi filmből ismert – Clint Eastwood tette egy csapással a popkultúra részévé. Szerephez jutott még a Taxisofőrben, a Terminátorban, a Robotzsaruban, a Drágán add az életedben, a Kill Billben és a Halálos fegyver című filmekben. A való életben azonban csak szerény eladásokat produkált és kevés rendőri erő használta.

A Recep Tayyip Erdogan által ajándékozott modellt az 1990-es években fejlesztette ki a török állami hadiipari vállalat, az MKE. A szokatlan ajándék azonban több országban is logisztikai fejtörést okozott. A belga miniszterelnök például csak Brüsszelbe érkezve szembesült azzal, hogy a revolver és a hozzá tartozó lőszer a poggyászában van. A fegyvert végül a repülőtéri rendőrségnek adta át megőrzésre.

A lengyel elnök pisztolya a varsói repülőtéren várta a vámkezelést, a holland példányt használhatatlanná teszik, a svéd pedig még importengedélyre vár.

Nem tudni, hogy vigaszdíjnak szánták-e, de a hivatalából hamarosan távozó brit miniszterelnök, Keir Starmer nemcsak tisztítókészletet, hanem ötszáz töltényt is kapott a fegyver mellé.

Más vezetők inkább múzeumnak adnák az ajándékot. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke katonai múzeumnak akarja felajánlani a revolverét, a görög miniszterelnök pedig az athéni Hadtörténeti Múzeumnak adományozná.

A kanadai kormányfő, Mark Carney tréfásan úgy fogalmazott: a juharszirup, amelyet ő vitt ajándékba, kissé szerénynek tűnik egy revolverhez képest. Hozzátette: megnyugtat minden kanadait, hogy a fegyvert távol tartják tőle, és azt már hatástalanították.

Elemzők szerint Recep Tayyip Erdogan Erdogan gesztusa egyértelmű üzenet is volt.

Törökország az elmúlt években jelentős fegyverexportőrré vált, és egyre fontosabb szereplője a nemzetközi hadiiparnak.

A genfi Small Arms Survey adatai szerint 2019 és 2024 között az Egyesült Államok és Olaszország mögött a világ harmadik legnagyobb kézifegyver-exportőre volt, csaknem hárommilliárd dollár értékű exportált fegyverrel.

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