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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Fontos döntés született az Újpest új stadionáról

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Az Újpest FC-t 2024-ben vásárolta meg a Mol, az pedig 2025 júniusában derült ki, hogy az olajtársaság új stadiont is építene a futballklubnak.

Megkapta a környezetvédelmi engedélyt az Újpest FC tervezett, Fóti úti stadionja – közölte Nagy Dávid, az MKKP újpesti önkormányzati képviselője. A Pest Vármegyei Kormányhivatal a döntéshez több mint hatvanoldalnyi előírást és szakhatósági feltételt csatolt, amelyeket a beruházás során be kell tartani.

Nagy felidézte, hogy a Mol korábban legfeljebb hat hónapos szüneteltetést kért az építési engedélyezési eljárásban a fészkelési időszak miatt, így az első fakivágások várhatóan csak jövő márciusban kezdődhetnek. Hozzátette: bár a kormány kiemelte a beruházáshoz szükséges további ingatlanokat, az önkormányzat és a Mol továbbra sem jutott megállapodásra, ezért az önkormányzati telkek nélkül módosítani kellene a terveket.

A képviselő szerint a környezetvédelmi engedélyben előírt zajvédelmi intézkedések és az esetleges kártalanítás jelentős többletköltséget jelentenek majd az amúgy is meg nem térülő beruházás számára.

Az Újpest FC-t 2024-ben vásárolta meg a Mol, az pedig 2025 júniusában derült ki, hogy az olajtársaság új stadiont is építene a futballklubnak. Az előszerződést tavaly júniusban kötötték meg a Fóti út 141. szám alatt található egykori gyártelep megvételére – emlékeztet az Index.

Trippon Norbert újpesti polgármester korábban arról beszélt, a településrendezési szerződésben jogi garanciákat kívánnak szerezni az önkormányzati és lakossági szempontok érvényesítésére, valamint Újpest-kertváros nyugalmának védelmére. Hozzátette, hogy a Mol ebben partnerséget kínált.

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