Átalakít a Central Médiacsoport, változások a 24.hu élén

2026. augusztus 1-jétől Pető Péter digitális előfizetéses tartalom- és hírigazgatóként folytatja munkáját a Centralnál. Új pozíciójában a vállalat előfizetéses tartalomstratégiájáért, a 24 Extra fejlesztéséért, valamint a News portfólió tartalmi és üzleti eredményeiért felel.

Pető Péter 2019 óta vezeti a 24.hu szerkesztőségét, amely irányítása alatt tovább erősítette piaci pozícióját – olvasható a 24.hu-n, ahol felidézik, hogy főszerkesztői időszakában indult el a 24 Extra előfizetéses platform, amely mára a Central digitális stratégiájának fontos elemévé vált. Új szerepében a vállalat előfizetéses fejlesztéseit hangolja össze, miközben továbbra is aktívan készít tartalmakat a 24 Extrának.

A 24.hu főszerkesztői posztját augusztus 1-jétől Bita Dániel veszi át, aki 2019 óta főszerkesztő-helyettesként és a Közélet rovat vezetőjeként dolgozik a lapnál. Az új főszerkesztő-helyettes Jankovics Márton lesz.

Mint írják, a változások célja, hogy a Central tovább erősítse digitális médiapiaci jelenlétét, és az előfizetéses modellre építve szorosabb kapcsolatot alakítson ki olvasóival.