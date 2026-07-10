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Egy újságköteg és egy laptop az asztalon.
Nyitókép: Getty Images/artisteer

Átalakít a Central Médiacsoport, változások a 24.hu élén

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Új vezetői struktúrát vezet be a Central Médiacsoport az digitális előfizetéses tartalomfejlesztés és a News portfólió területén.

2026. augusztus 1-jétől Pető Péter digitális előfizetéses tartalom- és hírigazgatóként folytatja munkáját a Centralnál. Új pozíciójában a vállalat előfizetéses tartalomstratégiájáért, a 24 Extra fejlesztéséért, valamint a News portfólió tartalmi és üzleti eredményeiért felel.

Pető Péter 2019 óta vezeti a 24.hu szerkesztőségét, amely irányítása alatt tovább erősítette piaci pozícióját – olvasható a 24.hu-n, ahol felidézik, hogy főszerkesztői időszakában indult el a 24 Extra előfizetéses platform, amely mára a Central digitális stratégiájának fontos elemévé vált. Új szerepében a vállalat előfizetéses fejlesztéseit hangolja össze, miközben továbbra is aktívan készít tartalmakat a 24 Extrának.

A 24.hu főszerkesztői posztját augusztus 1-jétől Bita Dániel veszi át, aki 2019 óta főszerkesztő-helyettesként és a Közélet rovat vezetőjeként dolgozik a lapnál. Az új főszerkesztő-helyettes Jankovics Márton lesz.

Mint írják, a változások célja, hogy a Central tovább erősítse digitális médiapiaci jelenlétét, és az előfizetéses modellre építve szorosabb kapcsolatot alakítson ki olvasóival.

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