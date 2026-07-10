Kiderült, melyek a Balaton legjobb strandjai idén

Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által idén 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat – mondta Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a BSZ titkára.
A zömében önkormányzati pályázók között voltak szabad- és fizetős strandot üzemeltetők is. A BSZ partnereként a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, valamint a VisitHungary munkatársai helyszíneltek együtt a strandokon.
A bíráló bizottságot vezető titkár elmondta: az idén is egytől öt csillagig kaptak értékelést a strandok. A Kék Hullám Zászló már önmagában is a legjobb balatoni strandok védjegye, a csillagok a szolgáltatásaik színvonalát, illetve választékát jelzik.
A bejárások során vizsgálták
- a parkolási viszonyokat,
- a vizesblokkok állapotát és tisztaságát,
- a strandok akadálymentesítésének szintjét,
- a fürdőhely területének állapotát a gyeptől a mederig,
- a játszóterek minőségét,
- a sportolási lehetőségeket,
- a gyerekbarát szolgáltatásokat,
- a strandi vendéglátóhelyek kínálatát is.
Ötcsillagos Kék Hullám Zászlót 25, négycsillagost 13, háromcsillagost 3 fürdőhely kapott.
A Magyar Turisztikai Ügynökség Balaton Családbarát Strandja 2026. különdíját a gyenesdiási Diási Játék strand kapta. A Balatoni Kör Balaton Gasztro Strandja 2026. díját az Alsóörsi Községi Strand nyerte el.
A Balaton Innovatív Strandja különdíját a Balatoni Turizmus Szövetség
a balatonfűzfői Föveny strandnak ítélte oda, amely a Balatonon elsőként működtet SUP-bérlő automatát.
A gyermek animációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület különdíját Balatonszárszó Központi Strandja nyerte el. A digitális lehetőségeket értékelő Smart Destination Okos Strand különdíját Csopak Községi strandja érdemelte ki.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága Zöld levél díjat adományozott Balatongyörök községi strandjának. A környezeti nevelésért a balatonfűzfői Föveny strand kapta a park Zöld béka díjat, míg az élőhelyvédelmi szempontok alapján járó Zöld fészek díj a balatonfüredi Kisfaludy strandé lett. A nemzeti park kihelyezhető denevérodúkat is adott a különdíjak mellé.
A megyei strandok külön versenyében Somogyban a fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóörsi Községi Strand, Zalában pedig a Balatongyöröki Községi Strand lett a nyertes.