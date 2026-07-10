Kiderült, melyek a Balaton legjobb strandjai idén

Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által idén 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat – mondta Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a BSZ titkára.

A zömében önkormányzati pályázók között voltak szabad- és fizetős strandot üzemeltetők is. A BSZ partnereként a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, valamint a VisitHungary munkatársai helyszíneltek együtt a strandokon.

A bíráló bizottságot vezető titkár elmondta: az idén is egytől öt csillagig kaptak értékelést a strandok. A Kék Hullám Zászló már önmagában is a legjobb balatoni strandok védjegye, a csillagok a szolgáltatásaik színvonalát, illetve választékát jelzik.

A bejárások során vizsgálták

a parkolási viszonyokat,

a vizesblokkok állapotát és tisztaságát,

a strandok akadálymentesítésének szintjét,

a fürdőhely területének állapotát a gyeptől a mederig,

a játszóterek minőségét,

a sportolási lehetőségeket,

a gyerekbarát szolgáltatásokat,

a strandi vendéglátóhelyek kínálatát is.

Ötcsillagos Kék Hullám Zászlót 25, négycsillagost 13, háromcsillagost 3 fürdőhely kapott.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Balaton Családbarát Strandja 2026. különdíját a gyenesdiási Diási Játék strand kapta. A Balatoni Kör Balaton Gasztro Strandja 2026. díját az Alsóörsi Községi Strand nyerte el.

A Balaton Innovatív Strandja különdíját a Balatoni Turizmus Szövetség

a balatonfűzfői Föveny strandnak ítélte oda, amely a Balatonon elsőként működtet SUP-bérlő automatát.

A gyermek animációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület különdíját Balatonszárszó Központi Strandja nyerte el. A digitális lehetőségeket értékelő Smart Destination Okos Strand különdíját Csopak Községi strandja érdemelte ki.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága Zöld levél díjat adományozott Balatongyörök községi strandjának. A környezeti nevelésért a balatonfűzfői Föveny strand kapta a park Zöld béka díjat, míg az élőhelyvédelmi szempontok alapján járó Zöld fészek díj a balatonfüredi Kisfaludy strandé lett. A nemzeti park kihelyezhető denevérodúkat is adott a különdíjak mellé.

A megyei strandok külön versenyében Somogyban a fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóörsi Községi Strand, Zalában pedig a Balatongyöröki Községi Strand lett a nyertes.