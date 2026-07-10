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Fiatal nő sziluettje, ahogy megy bele a Balatonba.
Nyitókép: Getty Images/Oleh_Slobodeniuk

Kiderült, melyek a Balaton legjobb strandjai idén

Infostart / MTI

A balatonfüredi Kisfaludy Strand nyerte el a Balaton Legjobb Strandja 2026. címet, az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség (BSZ) Kék Hullám Zászló díjkiosztó rendezvényén. Kiválasztották a legjobb családbarát, és innovatív strandot is.

Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által idén 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat – mondta Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a BSZ titkára.

A zömében önkormányzati pályázók között voltak szabad- és fizetős strandot üzemeltetők is. A BSZ partnereként a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, valamint a VisitHungary munkatársai helyszíneltek együtt a strandokon.

A bíráló bizottságot vezető titkár elmondta: az idén is egytől öt csillagig kaptak értékelést a strandok. A Kék Hullám Zászló már önmagában is a legjobb balatoni strandok védjegye, a csillagok a szolgáltatásaik színvonalát, illetve választékát jelzik.

A bejárások során vizsgálták

  • a parkolási viszonyokat,
  • a vizesblokkok állapotát és tisztaságát,
  • a strandok akadálymentesítésének szintjét,
  • a fürdőhely területének állapotát a gyeptől a mederig,
  • a játszóterek minőségét,
  • a sportolási lehetőségeket,
  • a gyerekbarát szolgáltatásokat,
  • a strandi vendéglátóhelyek kínálatát is.

Ötcsillagos Kék Hullám Zászlót 25, négycsillagost 13, háromcsillagost 3 fürdőhely kapott.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Balaton Családbarát Strandja 2026. különdíját a gyenesdiási Diási Játék strand kapta. A Balatoni Kör Balaton Gasztro Strandja 2026. díját az Alsóörsi Községi Strand nyerte el.

A Balaton Innovatív Strandja különdíját a Balatoni Turizmus Szövetség

a balatonfűzfői Föveny strandnak ítélte oda, amely a Balatonon elsőként működtet SUP-bérlő automatát.

A gyermek animációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület különdíját Balatonszárszó Központi Strandja nyerte el. A digitális lehetőségeket értékelő Smart Destination Okos Strand különdíját Csopak Községi strandja érdemelte ki.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága Zöld levél díjat adományozott Balatongyörök községi strandjának. A környezeti nevelésért a balatonfűzfői Föveny strand kapta a park Zöld béka díjat, míg az élőhelyvédelmi szempontok alapján járó Zöld fészek díj a balatonfüredi Kisfaludy strandé lett. A nemzeti park kihelyezhető denevérodúkat is adott a különdíjak mellé.

A megyei strandok külön versenyében Somogyban a fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóörsi Községi Strand, Zalában pedig a Balatongyöröki Községi Strand lett a nyertes.

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Kezdőlap    Belföld    Kiderült, melyek a Balaton legjobb strandjai idén

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