Így zajlik a Széchenyi Fürdő felújítása – körkép: mi lesz a többi budapesti fürdővel?

A Fővárosi Közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi Fürdő felújítási programját, valamint megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója szerint az összegből megújulhat három medence és az öltözők is.
Szűts Ildikó az InfoRádióban elmondta: Budapest legnagyobb műemléki fürdőjéről van szó, egy több mint 110 éves épületről, amely állandó karbantartást és felújítást igényel. Hozzátette: a létesítmény egyedülálló azzal, hogy 18 beltéri és három kültéri medencéje, köztük két élménymedencéje, termálmedencéje és úszómedencéje is van, melyek megadják a kültér ikonikus jellegét. Korábban készült olyan kutatás is, ami
a világ első tíz fürdője közé sorolta a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszodát, sőt a Gellért Gyógyfürdő is bekerült a top tízbe.
A két létesítmény vezetői nagyon büszkék erre, hiszen a legjobb tíz között minden más fürdő természetes fürdő.
Az említett 3 milliárd forintos forrásból komplex felújítási program indul, melynek előkészületei már 2024-ben elkezdődtek. A Széchenyi Fürdőt évente mintegy másfél millió vendég látogatja, magát az épületet pedig 1913 júniusában nyitották meg, egy ilyen régi műemléképület pedig időről időre korszerűsíteni szükséges. Szűts Ildikó kiemelte: a Fővárosi Közgyűlés a múlt héten egy olyan programot fogadott el, ami a termál részleg három medencéjét érinti, és a felújítási munkálatok egyébként már idén elkezdődtek ezeken a helyeken. Utóbbiak konkrétan a födém megerősítését jelentik, de teljes burkolatcsere vált szükségszerűvé, ami a múlt heti bejelentésnek köszönhetően hamarosan megkezdődhet.
További teendő lesz a medencék statikai megerősítése, valamint a már említett három medencét át fogják állítani a szűrő-forgató rendszerre.
Eddig a Széchenyi Fürdő medencéi – a kültéren kívül – töltő-ürítő metódus szerint működtek, ami azt jelenti, hogy esténként, miután a vendégek távoznak a fürdőből, leengedik az összes medencét, majd az éjszaka folyamán feltöltik azokat friss vízzel minden egyes nap. A szűrő-forgató rendszer három medence tekintetében lehetővé teszi, hogy nem kell minden nap leengedni a vizet, hanem Szűts Ildikó magyarázata szerint
„ultraszűrős technológiával sikerül megőrizni a gyógyvíz jelleget, emellett pedig egy egyszerűbb eljárást lehet alkalmazni”.
A nettó 3 milliárd forintot csak ennek a részlegnek a felújítására szánják, de az említett munkálatokon kívül a tervek szerint még az idén más munkákat is elvégeznének a Széchenyi Fürdő területén.
Például az ősszel
- korszerűsítik a Fővárosi Nagycirkusszal szembeni oldalon a főbejárat lépcsőjét, továbbá
- megújulnak a belső udvaron a tányéros szökőkutak, amelyek már évek óta nem működnek.
- Fontos feladat lesz még az uszodaöltözők restaurálása és rekonstrukciója,
melynek végén koedukált használatúvá alakulnak át az öltözők, és egy teljesen megújult öltözőtér fogadja majd a vendégeket.
A kormány válaszára várnak a Gellért Fürdő esetében
A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda mellett rendkívül kedvelt – a külföldiek körében is – a Gellért Fürdő, utóbbinak a felújításához azonban eddig hiányzott a kormány jóváhagyása a hitelfelvételre. Szűts Ildikó elmondta: a két fürdő helyzete közötti alapvető különbség, hogy a Gellért Fürdőt teljesen be kellett zárni, mivel maga a működőképessége, a feladó gépház működése ellehetetlenült. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója megjegyezte: a Gellért Fürdő esetében – a Széchenyi Fürdővel ellentétben – nem lehet úgy ütemezetten kivitelezni a felújítást, hogy csak egy-egy részleget zárnak be.
További különbség, hogy a Széchenyi Fürdőt működési cash flow terhére lehet majd felújítani, vagyis saját forrás terhére lehet elindítani a beruházásokat, míg
a Gellért Fürdő esetében nagyságrendileg 20 milliárd forintos projekt lehet tervben, amihez a működtető társaságnak hitelt kellene felvennie.
Szűts Ildikó felidézte, hogy a Fővárosi Közgyűlés korábban a hitelfelvételt elfogadta, ami után a működtető társaság beadta a hitelkérelmet, de ezt 2025 decemberében az Orbán-kormány nem hagyta jóvá. 2026 márciusában a fővárosi vezetés a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által új adatokkal ellátott hitelkérelmet ismét beadta, jelenleg pedig várja, hogy az új kormányzat döntsön róla.
Mi lesz a Király Gyógyfürdővel és a Rác fürdővel?
Szűts Ildikó a Király Gyógyfürdő lehetséges felújításával kapcsolatban azt mondta, „ez egy bonyolult történet”, hiszen a létesítmény százszázalékos állami tulajdonban van. A vagyonkezelés a fővárosnál van, és a vezetés még a 2000-es évek elején kötött egy emeltetési szerződést a budapesti gyógyfürdőkkel. Szűts Ildikó szerint a következő időszakban szükség lesz együttműködésre a főváros és a kormányzat között ahhoz, hogy elindulhasson a Király Gyógyfürdő felújítása.
A Rác fürdő vonatkozásában Szűts Ildikó tájékoztatása szerint jelenleg is zajlik a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési pályázati folyamat, amit ugyancsak a Fővárosi Közgyűlés hagyott jóvá 2025-ben. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója elmondta: ha a pályázat sikeresen lezárul, akkor értelemszerűen lehet kivitelező, de
a Rác fürdő korszerűsítése sem kezdődhet el hitelfelvétel nélkül, így ezt Szűts Ildikó szerint érdemes lenne a Gellért Fürdővel együtt kezelni.
A Duna-parton az elmúlt években kialakítottak szabadstrandokat, így ahol megfelelő a vízminőség, ott lehet fürdőzni. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nek van egy akkreditált, vízminőséget ellenőrző laboratóriuma, melynek munkatársai az elmúlt három hétben folyamatosan mérték a Duna vízminőségét, gyakorlatilag naponta történik vízmintavétel. Ebben az időszakban egy olyan nap volt egy esősebb periódus után, amikor az érintett szakaszokon a víz minősége nem felelt meg az elvártaknak. Ha pedig olyan mérési eredmény érkezik, ami egyértelműen igazolja a vízminőség romlását, akkor bezárják az érintett szabadstrandot.
„Ha nincs nagy eső, nincs viharos időszak, akkor a Duna vízminősége kiváló és abszolút fürdőzésre alkalmas, egyébként pedig várhatóan szerdán fogjuk megnyitni az Árasztó-parton a strandot”
– jegyezte meg Szűts Ildikó (szerk.: az interjú hétfőn készült).
A nagy forróságban sokan a víz mellett, a vízpartokon vagy a fürdőkben, strandokon keresnek enyhülést. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója elmondta: a strandolók, vendégek arra számítsanak, hogy idén is voltak áremelések. A fővárosi társaság infláció körüli áremelést valósított meg. Készült nemrég egy összehasonlítás arról, hogy 2018-ban, illetve 2026-ban mennyire drágultak a strandokra a belépők a bérek alakulásához és az inflációhoz képest. Azt lehet látni, hogy
a strandárak még mindig alatta vannak annak az inflációs trendnek és a béremelkedés alakulásának, ami 2018 és 2026 között megvalósult.
„Nyilvánvalóan a strandok üzemeltetése nem egy olcsó történet, hiszen eléggé energiaigényes, élő munkaerő-igényes. Az elmúlt időszakban pedig akár az energiaárak emelkedését, akár a bérnövekedés trendjét figyelembe véve az volt látható, hogy nagyon erőteljes ugrás történt, így nekünk valamilyen módon ezeket érvényesítenünk kellett az árakban” – magyarázta Szűts Ildikó.
A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.