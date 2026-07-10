Így zajlik a Széchenyi Fürdő felújítása – körkép: mi lesz a többi budapesti fürdővel?

A Fővárosi Közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi Fürdő felújítási programját, valamint megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója szerint az összegből megújulhat három medence és az öltözők is.

Szűts Ildikó az InfoRádióban elmondta: Budapest legnagyobb műemléki fürdőjéről van szó, egy több mint 110 éves épületről, amely állandó karbantartást és felújítást igényel. Hozzátette: a létesítmény egyedülálló azzal, hogy 18 beltéri és három kültéri medencéje, köztük két élménymedencéje, termálmedencéje és úszómedencéje is van, melyek megadják a kültér ikonikus jellegét. Korábban készült olyan kutatás is, ami

a világ első tíz fürdője közé sorolta a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszodát, sőt a Gellért Gyógyfürdő is bekerült a top tízbe.

A két létesítmény vezetői nagyon büszkék erre, hiszen a legjobb tíz között minden más fürdő természetes fürdő.

A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda egyik gyógyvizes medencéje 2026. június 26-án este. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Az említett 3 milliárd forintos forrásból komplex felújítási program indul, melynek előkészületei már 2024-ben elkezdődtek. A Széchenyi Fürdőt évente mintegy másfél millió vendég látogatja, magát az épületet pedig 1913 júniusában nyitották meg, egy ilyen régi műemléképület pedig időről időre korszerűsíteni szükséges. Szűts Ildikó kiemelte: a Fővárosi Közgyűlés a múlt héten egy olyan programot fogadott el, ami a termál részleg három medencéjét érinti, és a felújítási munkálatok egyébként már idén elkezdődtek ezeken a helyeken. Utóbbiak konkrétan a födém megerősítését jelentik, de teljes burkolatcsere vált szükségszerűvé, ami a múlt heti bejelentésnek köszönhetően hamarosan megkezdődhet.

További teendő lesz a medencék statikai megerősítése, valamint a már említett három medencét át fogják állítani a szűrő-forgató rendszerre.

Eddig a Széchenyi Fürdő medencéi – a kültéren kívül – töltő-ürítő metódus szerint működtek, ami azt jelenti, hogy esténként, miután a vendégek távoznak a fürdőből, leengedik az összes medencét, majd az éjszaka folyamán feltöltik azokat friss vízzel minden egyes nap. A szűrő-forgató rendszer három medence tekintetében lehetővé teszi, hogy nem kell minden nap leengedni a vizet, hanem Szűts Ildikó magyarázata szerint

„ultraszűrős technológiával sikerül megőrizni a gyógyvíz jelleget, emellett pedig egy egyszerűbb eljárást lehet alkalmazni”.

A nettó 3 milliárd forintot csak ennek a részlegnek a felújítására szánják, de az említett munkálatokon kívül a tervek szerint még az idén más munkákat is elvégeznének a Széchenyi Fürdő területén.

Például az ősszel

korszerűsítik a Fővárosi Nagycirkusszal szembeni oldalon a főbejárat lépcsőjét, továbbá

megújulnak a belső udvaron a tányéros szökőkutak, amelyek már évek óta nem működnek.

Fontos feladat lesz még az uszodaöltözők restaurálása és rekonstrukciója,

melynek végén koedukált használatúvá alakulnak át az öltözők, és egy teljesen megújult öltözőtér fogadja majd a vendégeket.

A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda egyik gyógyvizes medencéje 2026. június 26-án este. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A kormány válaszára várnak a Gellért Fürdő esetében

A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda mellett rendkívül kedvelt – a külföldiek körében is – a Gellért Fürdő, utóbbinak a felújításához azonban eddig hiányzott a kormány jóváhagyása a hitelfelvételre. Szűts Ildikó elmondta: a két fürdő helyzete közötti alapvető különbség, hogy a Gellért Fürdőt teljesen be kellett zárni, mivel maga a működőképessége, a feladó gépház működése ellehetetlenült. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója megjegyezte: a Gellért Fürdő esetében – a Széchenyi Fürdővel ellentétben – nem lehet úgy ütemezetten kivitelezni a felújítást, hogy csak egy-egy részleget zárnak be.

További különbség, hogy a Széchenyi Fürdőt működési cash flow terhére lehet majd felújítani, vagyis saját forrás terhére lehet elindítani a beruházásokat, míg

a Gellért Fürdő esetében nagyságrendileg 20 milliárd forintos projekt lehet tervben, amihez a működtető társaságnak hitelt kellene felvennie.

Szűts Ildikó felidézte, hogy a Fővárosi Közgyűlés korábban a hitelfelvételt elfogadta, ami után a működtető társaság beadta a hitelkérelmet, de ezt 2025 decemberében az Orbán-kormány nem hagyta jóvá. 2026 márciusában a fővárosi vezetés a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által új adatokkal ellátott hitelkérelmet ismét beadta, jelenleg pedig várja, hogy az új kormányzat döntsön róla.

Mi lesz a Király Gyógyfürdővel és a Rác fürdővel?

Szűts Ildikó a Király Gyógyfürdő lehetséges felújításával kapcsolatban azt mondta, „ez egy bonyolult történet”, hiszen a létesítmény százszázalékos állami tulajdonban van. A vagyonkezelés a fővárosnál van, és a vezetés még a 2000-es évek elején kötött egy emeltetési szerződést a budapesti gyógyfürdőkkel. Szűts Ildikó szerint a következő időszakban szükség lesz együttműködésre a főváros és a kormányzat között ahhoz, hogy elindulhasson a Király Gyógyfürdő felújítása.

A Rác fürdő vonatkozásában Szűts Ildikó tájékoztatása szerint jelenleg is zajlik a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési pályázati folyamat, amit ugyancsak a Fővárosi Közgyűlés hagyott jóvá 2025-ben. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója elmondta: ha a pályázat sikeresen lezárul, akkor értelemszerűen lehet kivitelező, de

a Rác fürdő korszerűsítése sem kezdődhet el hitelfelvétel nélkül, így ezt Szűts Ildikó szerint érdemes lenne a Gellért Fürdővel együtt kezelni.

A Duna-parton az elmúlt években kialakítottak szabadstrandokat, így ahol megfelelő a vízminőség, ott lehet fürdőzni. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nek van egy akkreditált, vízminőséget ellenőrző laboratóriuma, melynek munkatársai az elmúlt három hétben folyamatosan mérték a Duna vízminőségét, gyakorlatilag naponta történik vízmintavétel. Ebben az időszakban egy olyan nap volt egy esősebb periódus után, amikor az érintett szakaszokon a víz minősége nem felelt meg az elvártaknak. Ha pedig olyan mérési eredmény érkezik, ami egyértelműen igazolja a vízminőség romlását, akkor bezárják az érintett szabadstrandot.

„Ha nincs nagy eső, nincs viharos időszak, akkor a Duna vízminősége kiváló és abszolút fürdőzésre alkalmas, egyébként pedig várhatóan szerdán fogjuk megnyitni az Árasztó-parton a strandot”

– jegyezte meg Szűts Ildikó (szerk.: az interjú hétfőn készült).

A nagy forróságban sokan a víz mellett, a vízpartokon vagy a fürdőkben, strandokon keresnek enyhülést. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója elmondta: a strandolók, vendégek arra számítsanak, hogy idén is voltak áremelések. A fővárosi társaság infláció körüli áremelést valósított meg. Készült nemrég egy összehasonlítás arról, hogy 2018-ban, illetve 2026-ban mennyire drágultak a strandokra a belépők a bérek alakulásához és az inflációhoz képest. Azt lehet látni, hogy

a strandárak még mindig alatta vannak annak az inflációs trendnek és a béremelkedés alakulásának, ami 2018 és 2026 között megvalósult.

„Nyilvánvalóan a strandok üzemeltetése nem egy olcsó történet, hiszen eléggé energiaigényes, élő munkaerő-igényes. Az elmúlt időszakban pedig akár az energiaárak emelkedését, akár a bérnövekedés trendjét figyelembe véve az volt látható, hogy nagyon erőteljes ugrás történt, így nekünk valamilyen módon ezeket érvényesítenünk kellett az árakban” – magyarázta Szűts Ildikó.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.