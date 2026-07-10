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A Széchenyi Gyógyfürdõ és Uszoda szabadtéri medencéi 2026. június 26-án este. A Fõvárosi Közgyûlés az elõzõ napon jóváhagyta a Széchenyi Fürdõ felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdõdhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Így zajlik a Széchenyi Fürdő felújítása – körkép: mi lesz a többi budapesti fürdővel?

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A tervek szerint már a nyár végén végén megkezdődhetnek a 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok a főváros legnagyobb műemléki fürdőjében. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: három medence szűrő-forgató rendszerre tér át, ami az eddiginél sokkal egyszerűbb technológia, ráadásul közben meg tudják őrizni a gyógyvíz jelleget is. Szűts Ildikó beszélt a további munkálatokról, valamint a Gellért Gyógyfürdő, a Király Gyógyfürdő és a Rác fürdő helyzetéről is.

A Fővárosi Közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi Fürdő felújítási programját, valamint megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója szerint az összegből megújulhat három medence és az öltözők is.

Szűts Ildikó az InfoRádióban elmondta: Budapest legnagyobb műemléki fürdőjéről van szó, egy több mint 110 éves épületről, amely állandó karbantartást és felújítást igényel. Hozzátette: a létesítmény egyedülálló azzal, hogy 18 beltéri és három kültéri medencéje, köztük két élménymedencéje, termálmedencéje és úszómedencéje is van, melyek megadják a kültér ikonikus jellegét. Korábban készült olyan kutatás is, ami

a világ első tíz fürdője közé sorolta a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszodát, sőt a Gellért Gyógyfürdő is bekerült a top tízbe.

A két létesítmény vezetői nagyon büszkék erre, hiszen a legjobb tíz között minden más fürdő természetes fürdő.

A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda egyik gyógyvizes medencéje 2026. június 26-án este. A Fővárosi Közgyűlés az előző napon jóváhagyta a Széchenyi Fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. Fotó: MTI/Bruzák Noémi
A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda egyik gyógyvizes medencéje 2026. június 26-án este. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Az említett 3 milliárd forintos forrásból komplex felújítási program indul, melynek előkészületei már 2024-ben elkezdődtek. A Széchenyi Fürdőt évente mintegy másfél millió vendég látogatja, magát az épületet pedig 1913 júniusában nyitották meg, egy ilyen régi műemléképület pedig időről időre korszerűsíteni szükséges. Szűts Ildikó kiemelte: a Fővárosi Közgyűlés a múlt héten egy olyan programot fogadott el, ami a termál részleg három medencéjét érinti, és a felújítási munkálatok egyébként már idén elkezdődtek ezeken a helyeken. Utóbbiak konkrétan a födém megerősítését jelentik, de teljes burkolatcsere vált szükségszerűvé, ami a múlt heti bejelentésnek köszönhetően hamarosan megkezdődhet.

További teendő lesz a medencék statikai megerősítése, valamint a már említett három medencét át fogják állítani a szűrő-forgató rendszerre.

Eddig a Széchenyi Fürdő medencéi – a kültéren kívül – töltő-ürítő metódus szerint működtek, ami azt jelenti, hogy esténként, miután a vendégek távoznak a fürdőből, leengedik az összes medencét, majd az éjszaka folyamán feltöltik azokat friss vízzel minden egyes nap. A szűrő-forgató rendszer három medence tekintetében lehetővé teszi, hogy nem kell minden nap leengedni a vizet, hanem Szűts Ildikó magyarázata szerint

„ultraszűrős technológiával sikerül megőrizni a gyógyvíz jelleget, emellett pedig egy egyszerűbb eljárást lehet alkalmazni”.

A nettó 3 milliárd forintot csak ennek a részlegnek a felújítására szánják, de az említett munkálatokon kívül a tervek szerint még az idén más munkákat is elvégeznének a Széchenyi Fürdő területén.

Például az ősszel

  • korszerűsítik a Fővárosi Nagycirkusszal szembeni oldalon a főbejárat lépcsőjét, továbbá
  • megújulnak a belső udvaron a tányéros szökőkutak, amelyek már évek óta nem működnek.
  • Fontos feladat lesz még az uszodaöltözők restaurálása és rekonstrukciója,

melynek végén koedukált használatúvá alakulnak át az öltözők, és egy teljesen megújult öltözőtér fogadja majd a vendégeket.

A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda egyik gyógyvizes medencéje 2026. június 26-án este. A Fővárosi Közgyűlés az előző napon jóváhagyta a Széchenyi Fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. Fotó: MTI/Bruzák Noémi
A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda egyik gyógyvizes medencéje 2026. június 26-án este. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A kormány válaszára várnak a Gellért Fürdő esetében

A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda mellett rendkívül kedvelt – a külföldiek körében is – a Gellért Fürdő, utóbbinak a felújításához azonban eddig hiányzott a kormány jóváhagyása a hitelfelvételre. Szűts Ildikó elmondta: a két fürdő helyzete közötti alapvető különbség, hogy a Gellért Fürdőt teljesen be kellett zárni, mivel maga a működőképessége, a feladó gépház működése ellehetetlenült. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója megjegyezte: a Gellért Fürdő esetében – a Széchenyi Fürdővel ellentétben – nem lehet úgy ütemezetten kivitelezni a felújítást, hogy csak egy-egy részleget zárnak be.

További különbség, hogy a Széchenyi Fürdőt működési cash flow terhére lehet majd felújítani, vagyis saját forrás terhére lehet elindítani a beruházásokat, míg

a Gellért Fürdő esetében nagyságrendileg 20 milliárd forintos projekt lehet tervben, amihez a működtető társaságnak hitelt kellene felvennie.

Szűts Ildikó felidézte, hogy a Fővárosi Közgyűlés korábban a hitelfelvételt elfogadta, ami után a működtető társaság beadta a hitelkérelmet, de ezt 2025 decemberében az Orbán-kormány nem hagyta jóvá. 2026 márciusában a fővárosi vezetés a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által új adatokkal ellátott hitelkérelmet ismét beadta, jelenleg pedig várja, hogy az új kormányzat döntsön róla.

Mi lesz a Király Gyógyfürdővel és a Rác fürdővel?

Szűts Ildikó a Király Gyógyfürdő lehetséges felújításával kapcsolatban azt mondta, „ez egy bonyolult történet”, hiszen a létesítmény százszázalékos állami tulajdonban van. A vagyonkezelés a fővárosnál van, és a vezetés még a 2000-es évek elején kötött egy emeltetési szerződést a budapesti gyógyfürdőkkel. Szűts Ildikó szerint a következő időszakban szükség lesz együttműködésre a főváros és a kormányzat között ahhoz, hogy elindulhasson a Király Gyógyfürdő felújítása.

A Rác fürdő vonatkozásában Szűts Ildikó tájékoztatása szerint jelenleg is zajlik a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési pályázati folyamat, amit ugyancsak a Fővárosi Közgyűlés hagyott jóvá 2025-ben. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója elmondta: ha a pályázat sikeresen lezárul, akkor értelemszerűen lehet kivitelező, de

a Rác fürdő korszerűsítése sem kezdődhet el hitelfelvétel nélkül, így ezt Szűts Ildikó szerint érdemes lenne a Gellért Fürdővel együtt kezelni.

A Duna-parton az elmúlt években kialakítottak szabadstrandokat, így ahol megfelelő a vízminőség, ott lehet fürdőzni. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nek van egy akkreditált, vízminőséget ellenőrző laboratóriuma, melynek munkatársai az elmúlt három hétben folyamatosan mérték a Duna vízminőségét, gyakorlatilag naponta történik vízmintavétel. Ebben az időszakban egy olyan nap volt egy esősebb periódus után, amikor az érintett szakaszokon a víz minősége nem felelt meg az elvártaknak. Ha pedig olyan mérési eredmény érkezik, ami egyértelműen igazolja a vízminőség romlását, akkor bezárják az érintett szabadstrandot.

„Ha nincs nagy eső, nincs viharos időszak, akkor a Duna vízminősége kiváló és abszolút fürdőzésre alkalmas, egyébként pedig várhatóan szerdán fogjuk megnyitni az Árasztó-parton a strandot”

– jegyezte meg Szűts Ildikó (szerk.: az interjú hétfőn készült).

A nagy forróságban sokan a víz mellett, a vízpartokon vagy a fürdőkben, strandokon keresnek enyhülést. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója elmondta: a strandolók, vendégek arra számítsanak, hogy idén is voltak áremelések. A fővárosi társaság infláció körüli áremelést valósított meg. Készült nemrég egy összehasonlítás arról, hogy 2018-ban, illetve 2026-ban mennyire drágultak a strandokra a belépők a bérek alakulásához és az inflációhoz képest. Azt lehet látni, hogy

a strandárak még mindig alatta vannak annak az inflációs trendnek és a béremelkedés alakulásának, ami 2018 és 2026 között megvalósult.

„Nyilvánvalóan a strandok üzemeltetése nem egy olcsó történet, hiszen eléggé energiaigényes, élő munkaerő-igényes. Az elmúlt időszakban pedig akár az energiaárak emelkedését, akár a bérnövekedés trendjét figyelembe véve az volt látható, hogy nagyon erőteljes ugrás történt, így nekünk valamilyen módon ezeket érvényesítenünk kellett az árakban” – magyarázta Szűts Ildikó.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Így zajlik a Széchenyi Fürdő felújítása – körkép: mi lesz a többi budapesti fürdővel?

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Így zajlik a Széchenyi Fürdő felújítása – Mi lesz a többi budapesti fürdővel?
körkép

Így zajlik a Széchenyi Fürdő felújítása – Mi lesz a többi budapesti fürdővel?
A tervek szerint már a nyár végén végén megkezdődhetnek a 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok a főváros legnagyobb műemléki fürdőjében. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: három medence szűrő-forgató rendszerre tér át, ami az eddiginél sokkal egyszerűbb technológia, ráadásul közben meg tudják őrizni a gyógyvíz jelleget is. Szűts Ildikó beszélt a további munkálatokról, valamint a Gellért Gyógyfürdő, a Király Gyógyfürdő és a Rác fürdő helyzetéről is.
 

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