Elfogták az ország egyik legkeresettebb bűnözőjét – videó

Elfogtak egy kábítószer-kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség Top 50-es körözési listáján – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken.

Azt írták, hogy a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül; július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és ismeretlen helyre távozott. A Mátészalkai Rendőrkapitányság országos körözést rendelt el ellene és haladéktalanul megkezdték a felkutatását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói rövid időn belül azonosították azt a budapesti, VIII. kerületben lévő lakást, ahol elrejtőzött.

A mátészalkai és a célkörözési egység nyomozói megszervezték a rajtaütést és csütörtökön délelőtt elfogták a körözött férfit.

A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását – áll a közleményben.

A rendőrség videót is közzétett a körözött elkövető elfogásáról: