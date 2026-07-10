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Napszümeves lány a nyári zivatarban egy esernyővel a kezében.
Nyitókép: Getty Images/The Good Brigade

Fordulatos napok jönnek, itt a következő napok időjárási menetrendje

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Jellemzően napos-gomolyfelhős, de szeles idő várható a hétvégén, és nem kizárt záporok, zivatarok kialakulása. A hőmérséklet csúcsértéke 30 Celsius-fok körül alakul, a hajnalok továbbra is frissítőek lesznek – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken általában napos idő várható gomolyfelhőkkel. Az északkeleti országrészben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.

Szombaton többnyire napos idő várható gomolyfelhőkkel. Kevés helyen – nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten – alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos, valamint szélcsendes részeken ennél hidegebb lesz, míg a vízpartoknál és a felhős helyeken enyhébb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.

Vasárnap több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 13-20 fokról délutánra 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.

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Kezdőlap    Életmód    Fordulatos napok jönnek, itt a következő napok időjárási menetrendje

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