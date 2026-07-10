Havasi Bertalan: ezért nem volt ott Orbán Viktor a csütörtöki tüntetésen

Orbán Viktor nincs külföldön, azért nem vett részt a csütörtöki esti, a „tiszás önkény” ellen szervezett fideszes tüntetésen, mert nem akarta, hogy az ő szereplése elvonja a reflektorfényt az ügyről – válaszolta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Telex kérdésére.

Orbán Viktor távol maradása azután keltett kíváncsiságot az emberekben, hogy a pártelnök a demonstráció előtt több, részvételre buzdító bejegyzést is közzétett a közösségi médiában. Havasi Bertalan úgy fogalmazott:

„Beszéltem vele az esemény előtt és után is erről. Azért nem jött el a tüntetésre, mert azt szerette volna, hogyha az a köztársasági elnökről szól, vagyis magáról az ügyről.”

A kommunikációs igazgató szerint a volt miniszterelnök megjelenése óhatatlanul elvitte volna a fókuszt az esemény valódi céljáról. Hozzátette: hamarosan eljön Orbán Viktor fellépésének ideje is.

Orbán Viktor az esemény után megosztotta ugyanazt a képet, amit Gulyás Gergely is. A kép mellett hajrázta Sulyok Tamást, és éljenezte Áder Jánost, valamint azt írta, hogy „ez a nap az elnökről szól. Érte harcolunk.” Később posztolt még további fotókat, és megosztott egy videót, ami mellé azt írta: „Ha ez 150-200, akkor a török riviérán ma nagyon tűzhetett a nap”.