A kiújult harcok ellenére több tartályhajó is átkelt a Hormuzi-szoroson

Az elmúlt napokban ismét több cseppfolyósítottföldgáz-szállító tartályhajó kelt át a Hormuzi-szoroson, miközben a tokiói kormányzati bejelentések szerint Japánhoz köthető hajók sora hagyta el a Perzsa-öblöt – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A forgalom élénkülése a közel-keleti harcok kiújulása ellenére is tapasztalható, a Kpler és az LSEG adatai szerint az elmúlt napok során legalább öt, üresen közlekedő LNG-szállító lépett be a szorosba, köztük a görög GasLog által üzemeltetett GasLog Shanghai, valamint a QatarEnergyhez köthető Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara és Al Rayyan.

A görög hajó és az Al Rayyan vélhetően éjszaka szelte át a tengerszorost, miután korábban a vízi úton kívül észlelték őket. A másik három, QatarEnergyhez köthető hajót hetekkel ezelőtt India nyugati partjainál látták utoljára.

A japán közlekedési miniszter, Kaneko Jaszusi bejelentette, hogy összesen 22 japánhoz köthető hajó hagyta el a térséget, így már csak négy maradt a Perzsa-öbölben, ám a szállítók távozásának részleteit biztonsági okokból nem részletezte a tárcavezető. A Japán Hajótulajdonosok Szövetsége szerint a konfliktus kezdetén még negyvenöt, összesen mintegy 1100 fős legénységgel hajózó vízi jármű tartózkodott a térségben, ez a szám mostanra négy hajóra és nagyjából 100 tengerészre csökkent.