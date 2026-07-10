ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.37
usd:
311.72
bux:
142913.83
2026. július 10. péntek Amália
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyílt tengeren horgonyzó teherhajó a naplementében.
Nyitókép: Unsplash.com

A kiújult harcok ellenére több tartályhajó is átkelt a Hormuzi-szoroson

Infostart

A híradások szerint egy görög és négy katari hajó kelt át a tengerszoroson, kettő közülük valószínűleg az éjszaka leple alatt hagyta el a Perzsa-öblöt. Japán is arról számolt be, hogy kivonta hajói többségét a régióból.

Az elmúlt napokban ismét több cseppfolyósítottföldgáz-szállító tartályhajó kelt át a Hormuzi-szoroson, miközben a tokiói kormányzati bejelentések szerint Japánhoz köthető hajók sora hagyta el a Perzsa-öblöt – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A forgalom élénkülése a közel-keleti harcok kiújulása ellenére is tapasztalható, a Kpler és az LSEG adatai szerint az elmúlt napok során legalább öt, üresen közlekedő LNG-szállító lépett be a szorosba, köztük a görög GasLog által üzemeltetett GasLog Shanghai, valamint a QatarEnergyhez köthető Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara és Al Rayyan.

A görög hajó és az Al Rayyan vélhetően éjszaka szelte át a tengerszorost, miután korábban a vízi úton kívül észlelték őket. A másik három, QatarEnergyhez köthető hajót hetekkel ezelőtt India nyugati partjainál látták utoljára.

A japán közlekedési miniszter, Kaneko Jaszusi bejelentette, hogy összesen 22 japánhoz köthető hajó hagyta el a térséget, így már csak négy maradt a Perzsa-öbölben, ám a szállítók távozásának részleteit biztonsági okokból nem részletezte a tárcavezető. A Japán Hajótulajdonosok Szövetsége szerint a konfliktus kezdetén még negyvenöt, összesen mintegy 1100 fős legénységgel hajózó vízi jármű tartózkodott a térségben, ez a szám mostanra négy hajóra és nagyjából 100 tengerészre csökkent.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A kiújult harcok ellenére több tartályhajó is átkelt a Hormuzi-szoroson

irán

közel-kelet

háború

szállítás

tartályhajó

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: az új fővárosi parkolási szabályok visszavethetik az elektromos autózást

Szakértő: az új fővárosi parkolási szabályok visszavethetik az elektromos autózást
A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület azt szorgalmazza, hogy a két tonna súly feletti, tisztán elektromos gépjárművekre ne vonatkozzon a dupla parkolási díjtétel a fővárosban, hanem a saját tömegtől függetlenül a normál díjszabás érvényesüljön. Az egyesület elnöke, Marsi Norbert az InfoRádióban elmondta: a tervezett rendelet hatályba lépését követően lassulhat az elektromos alapú közlekedésre történő átállás Budapesten és Pest megyében.
Nagyot szólt Erdogan ajándéka – hatástalanítani kellett

Nagyot szólt Erdogan ajándéka – hatástalanítani kellett

Pisztollyal a poggyászában térhet majd haza Törökországból Magyar Péter, ugyanis az ankarai NATO-csúcson részt vevő összes tagállami vezető egy ritka, névre szóló Magnum pisztolyt kapott ajándékba a török elnöktől.
 

Csiki Varga Tamás az Arénában: Donald Trump kétszer is a pillanat hevében mondhatott túl nagyot a NATO-csúcson

Szakértő: összemérhetővé válik az európai fegyvergyártás az orosszal és az amerikaival is

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.10. péntek, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Iránykeresés az európai tőzsdéken az iráni eszkaláció után

Iránykeresés az európai tőzsdéken az iráni eszkaláció után

Az iráni helyzet eszkalációja miatt világszerte korrekció bontakozott ki a hét során a világ tőzsdéin. Csütörtökön viszont már emelkedtek az európai és amerikai részvénypiacok, péntek reggel pedig Ázsiában is jó volt a befektetői hangulat. A vezető ázsiai részvényindexek emelkedtek, a Kospi vezetésével, a dél-koreai tőzsdén újra nagyot mentek a technológiai cégek részvényei. A pénteki nyitás után az európai részvénypiacok nagyjából stagnálnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zivatar mossa el a kellemes nyári hétvégét ebben a két megyében: az ország többi részén marad az aszály, egy kósza zápor sem lesz

Zivatar mossa el a kellemes nyári hétvégét ebben a két megyében: az ország többi részén marad az aszály, egy kósza zápor sem lesz

Országos, áztató eső a következő 6-8 nap során sem várható, csak elszórt záporok, így az aszályhelyzet tovább romlik majd.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 11 dead in Spain wildfire as crews battle to contain blaze

At least 11 dead in Spain wildfire as crews battle to contain blaze

A local official says early indications suggest four of the victims of the fire in Los Gallardos, Almería, are British.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 10. 10:43
Új részletek láttak napvilágot a Trumpot érintő fenyegetésről
2026. július 10. 07:35
Az e-rollerek bérbeadóin veri el a port Németország
×
×