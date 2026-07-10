A belgák próbálják meg most, ami még senkinek sem sikerült: gólt lőni a spanyoloknak – sport a tévében

Az Európai Uniónak jóval egységesebb adózási keretre van szüksége a pénzügyi szektorban, de a tagállami adókulcsok meghatározását továbbra is nemzeti hatáskörben kellene hagyni – mondta a Portfolio-nak Matthias Ecke német szociáldemokrata EP-képviselő. A pénzügyi szektor adóztatásáról szóló parlamenti jelentés előadója szerint a jelenlegi, mintegy kilencven különböző adóból és illetékből álló rendszer torzítja az egységes piac működését, miközben a pénzügyi szolgáltatások áfakezelésének reformját csak részletes hatásvizsgálatok után szabad eldönteni. Ecke úgy véli, az EU nem gyengítheti saját minimumadó-szabályait csak azért, mert az Egyesült Államok külön elbánást akar biztosítani vállalatainak, és szükség esetén önálló európai adóintézkedésekre is sor kerülhet. Az uniós költségvetés bevételi gondjaira az online szerencsejátékok megadóztatása is részleges választ adhatna, de szerinte ezen a területen sincs könnyen megtalálható, mindent megoldó „aranybánya”.