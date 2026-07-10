A belgák próbálják meg most, ami még senkinek sem sikerült: gólt lőni a spanyoloknak – sport a tévében

M4 Sport
14.30: Kerékpár, Tour de France, 7. szakasz
18.00: Labdarúgás, női U19-es Európa-bajnokság, döntő
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, negyeddöntő, Spanyolország-Belgium
Duna World
20.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Monte-Carlo
Sport 1
15.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok
Sport 2
12.00 és 17.30: Sznúker, Bajnokok Ligája, Leicester
Eurosport 1
13.00: Kerékpár, Tour de France, 7. szakasz
18.00: Hegyikerékpár, világkupa, Vallnord Pal-Arinsal, nők
18.35: Hegyikerékpár, világkupa, Vallnord Pal-Arinsal, férfiak
Eurosport 2
14.30: Tenisz, Wimbledon, férfi elődöntők
22.00: Golf, PGA Tour, Kentucky Championship