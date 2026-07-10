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A belga Thomas Meunier (b) és az iráni Mehdi Taremi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság G csoportja második fordulójának Belgium-Irán mérkõzésén az inglewoodi SoFi Stadionban 2026. június 21-én.
Nyitókép: MTI/AP/Mark J. Terrill

A belgák próbálják meg most, ami még senkinek sem sikerült: gólt lőni a spanyoloknak – sport a tévében

Infostart / MTI

A spanyol-belga foci-vb-negyeddöntőn kívül is lesz mit nézni, mutatjuk a tévés sportkínálatot.

M4 Sport

14.30: Kerékpár, Tour de France, 7. szakasz

18.00: Labdarúgás, női U19-es Európa-bajnokság, döntő

21.00: Labdarúgás, világbajnokság, negyeddöntő, Spanyolország-Belgium

Duna World

20.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Monte-Carlo

Sport 1

15.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok

Sport 2

12.00 és 17.30: Sznúker, Bajnokok Ligája, Leicester

Eurosport 1

13.00: Kerékpár, Tour de France, 7. szakasz

18.00: Hegyikerékpár, világkupa, Vallnord Pal-Arinsal, nők

18.35: Hegyikerékpár, világkupa, Vallnord Pal-Arinsal, férfiak

Eurosport 2

14.30: Tenisz, Wimbledon, férfi elődöntők

22.00: Golf, PGA Tour, Kentucky Championship

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Kezdőlap    Sport    A belgák próbálják meg most, ami még senkinek sem sikerült: gólt lőni a spanyoloknak – sport a tévében

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belga

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2026.07.10. péntek, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
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Ecke: Kilencvenegy különböző adóval sújtják az uniós bankszektort

Ecke: Kilencvenegy különböző adóval sújtják az uniós bankszektort

Az Európai Uniónak jóval egységesebb adózási keretre van szüksége a pénzügyi szektorban, de a tagállami adókulcsok meghatározását továbbra is nemzeti hatáskörben kellene hagyni – mondta a Portfolio-nak Matthias Ecke német szociáldemokrata EP-képviselő. A pénzügyi szektor adóztatásáról szóló parlamenti jelentés előadója szerint a jelenlegi, mintegy kilencven különböző adóból és illetékből álló rendszer torzítja az egységes piac működését, miközben a pénzügyi szolgáltatások áfakezelésének reformját csak részletes hatásvizsgálatok után szabad eldönteni. Ecke úgy véli, az EU nem gyengítheti saját minimumadó-szabályait csak azért, mert az Egyesült Államok külön elbánást akar biztosítani vállalatainak, és szükség esetén önálló európai adóintézkedésekre is sor kerülhet. Az uniós költségvetés bevételi gondjaira az online szerencsejátékok megadóztatása is részleges választ adhatna, de szerinte ezen a területen sincs könnyen megtalálható, mindent megoldó „aranybánya”.

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