Ursula von der Leyen: 750 milliárd eurós mentőcsomag jöhet

„Európa generációk ügye, és minden európai generációnak megvan a maga története” – ezzel a felütéssel kezdte európai parlamenti beszédét Ursula von der Leyen, amikor bemutatta az elvileg jövő évtől hatályos, hosszú távú keretköltségvetés részévé tett helyreállítási alapot, amely a koronavírus-járvány miatti válságra reagál. „Olyan kihívással nézünk most szembe, amely az Európai Unió 70 éves történetében még sohasem volt. A közös vívmányaink forognak kockán, olyan dolgok kérdőjeleződnek meg, amelyeket korábban természetesnek vetünk” – fogalmazott.

Az Európai Bizottság javaslata a 2021-től hatályos új költségvetésbe illeszti be a mentőcsomagot.

Ez az 1100 milliárd eurós, hosszú távú uniós költségvetést egészíti majd ki, így összesem 1,8 billió euró áll majd rendelkezésre.

A Bizottság korábbi terveivel összhangban az új keretköltségvetés is egy zöld, digitális és rugalmasan alkalmazkodó Európát támogat. Az új tervezet kiegészül egy új kohéziós alappal, amely a koronavírus-járvány alatt alkalmazott elveknek megfelelően, adaptív támogatási lehetőséget ajánl a településeknek és kórházaknak adott támogatásokra, illetve a vállalkozások megmentésére. Emellett az új javaslat a zöld gazdasági reformhoz is plusz forrásokat ígér, az igazságos átállás alap keretében.

A következő generáció EU névre keresztelt mentőalap vissza nem térítendő támogatásokból és hitelekből áll majd. Előbbiből minden tagállam egyenlően részesül, míg a kölcsönt önkéntes alapon lehet majd felvenni.

A válság által leginkább sújtott Olaszország 81,8 milliárd támogatást, és majdnem 91 milliárd eurós hitelt remélhet, míg Spanyolország 77,3 és 63,1 milliárdot. A gazdagabb államok nem vennének fel hitelt, azonban Németország majdnem 29 milliárd, Franciaország több mint 38,5 milliárd, Ausztria 4, míg Hollandia több mint 6,5 milliárd eurós támogatást kapna.

A helyreállítási alapot nem a zömében tagállami befizetésekre épülő rendes uniós költségvetésből finanszírozzák majd, hanem

az Európai Bizottság vesz majd fel várhatóan 30 éves lejáratú hitelt

a nemzetközi pénzügyi piacokon, amelyhez a tagállamok kezességet vállalnak. Ezek törlesztése csak 2028-ban kezdődne.

Az Európai Bizottság elnöke szerint, „ha most nem cselekszünk, akkor később sokkal drágább lesz lefektetni a közös jövőn alapjait”. Ursula von der Leyen anyanyelvén fejezte be parlamenti beszédét: „70 évvel ezelőtt az Európai Unió alapítóatyái megtették az első bátor lépéseket, hogy megteremtsék a béke és a jólét unióját. Ma elérkezett az a pillanat, hogy a mi nemzedékünk egy további fejezettel egészítse ki ezt a történetet: egy fenntartható Európai Unió irányába. Tartozunk ezzel a következő nemzedéknek. Éljen Európa!”

A következő hetekben az tagállami diplomaták tárgyalják majd a tervezetet, és várhatóan az uniós állam- és kormányfők június 18-19-i csúcstalálkozóján személyesen egyeztethetnek az új keretköltségvetésről.

Még sosem született ekkora uniós gazdasági csomag

A Bruxinfo főszerkesztője szerint a bejelentett uniós mentőcsomag, amely az eddigi a legnagyobb, elsősorban azt hivatott szolgálni, hogy a válság végett elmaradó hatalmas beruházási elmaradás pótlását segítse – a célja, hogy minél gyorsabban tőkéhez juttassa a gazdasági szereplőket – mondta az InfoRádióban.

Gyévai Zoltán arról is beszélt, hogy a mentőcsomag egyszerre része is, meg nem is a következő uniós ciklus büdzséjének. Ugyanis, miután az EU lépéskényszerben van, és nem várhat a következő, 2021 január 1-jével induló keretköltségvetésre, egy „trükkös” megoldáshoz folyamodik a Bizottság. Eszerint az újjáépítési alap egyes részeit, így például a kohéziós alapnak a pénzügyi megfejelését, már a 2020-ban végződő költségvetésbe is bele fogja fabrikálni, mégpedig egy keretköltségvetés-módosítási javaslattal, amely a 2020-as büdzsét megváltoztatja.

Az újjáépítési eszköz miatt ugyanakkor a tagállami befizetések nem változnak, hiszen a többéves pénzügyi keretterv teljes összege nagyjából a korábbinak felel meg – csak egy picivel több annál, mint amiről feburárban szó volt, és 1100 milliárd euró lesz. A szakértő szerint ez üzenetértékű a „négy fukar” nettó befizető ország – Ausztria, Hollandia, Svédország és Dánia – számára.