Ausztria már a határnyitást tervezgeti

Hasznos eszmecserét folytatott olyan országok kormányfőivel, amelyek Ausztriához hasonlóan gyorsan és sikeresen reagáltak a koronavírusra - jelentette ki Kurz. Hozzátette: közösen vitatják meg, hogyan lehet a lehető legjobban maguk mögött hagyni ezt a kihívásokkal teli időszakot.

Az "okos országok" mostani internetes találkozójára Dánia, Izrael, Görögország, Csehország, Új-Zéland, Ausztrália, Norvégia és Szingapúr kormányfőjét hívták meg. Az eszmecserén szó volt egyebek mellett az enyhítések során szerzett tapasztalatokról, a gazdaság újraindításáról és a turizmusról, ugyanakkor szó esett arról is, hogyan lehet fokozatosan feloldani a határellenőrzéseket azok között az országok között, ahol jók az eredmények, vagyis alacsony az új fertőzöttek száma.

Kurz hangsúlyozta: nincs értelme fenntartani a határellenőrzést azokon a pontokon, ahol az sokkal inkább akadályozza az embereket, mint amekkora védelmet jelent. Tájékoztatása szerint az elkövetkező hetekben Németországgal és Csehországgal folytatnak eszmecserét a kérdésben.

Hozzátette ugyanakkor, hogy

senkit sem engednek be Ausztriába azokból az országokból, ahol "nem biztonságos" a helyzet, vagyis ahol nem tudják ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt.

Mérlegelni kell ugyanakkor a kancellár szerint azt is, hogy a biztonságosnak tartott országokban az osztrákok kikkel kerülhetnek kapcsolatba, oda ugyanis olyan államokból is érkezhetnek emberek, ahol magas a fertőzöttek száma. Lényeges az is, hogy az újonnan történő fertőződésekre gyorsan reagáljanak, megakadályozva egy esetleges második hullámot - szögezte le Kurz.

Arról is beszélt, hogy a különböző országok a korábbinál szorosabban szeretnének együttműködni a koronavírus ellenszerének kutatásában.

Gernot Blümel osztrák pénzügyminiszter csütörtökön arról tájékoztatott: Ausztriában a gazdasági válság leküzdése érdekében több segélycsomagot hirdetnek meg. Leszögezte: a válság még nem ért véget, és t még nem lehet tudni, milyen mértékű a gazdasági visszaesés. A tárcavezető szerint ugyanakkor van rá esély, hogy Ausztria más országokhoz képest "jobban" kilábal majd a válságból.

A pénzügyminiszter bejelentette: a vállalkozások május 20-tól pályázhatnak az úgynevezett koronavírus-segélyalap támogatásaira. Hozzátette: a jóváhagyott összeg legfeljebb egyharmadát tíz napon belül folyósítják, a fennmaradó részt legkorábban augusztus végén, illetve az éves elszámolást követően kapják meg a cégek. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem tudnak olyan sokáig várni, Blümel azt üzente: azzal számolnak, hogy néhány milliárd eurót korábban ki tudnak majd fizetni nekik. Arról is beszélt, hogy a speciális ágazatokhoz tartozó vállalkozásokról, mint például a rendezvényszervezés, a későbbiekben döntenek majd.

A pénzügyminiszter arról is tájékoztatott, hogy vissza nem térítendő támogatást lehet kérni az állandó kiadásokra, mint például a lakbér vagy a kamatterhek, valamint a romlandó áruk után. A támogatás összege az éves forgalomtól, illetve a forgalom visszaesésének mértékétől függ, valamint az állandó kiadások, így a bérleti díj vagy a kamatterhek összegétől. Abban az esetben, ha a forgalom a koronavírus-járvány idején több mint 80 százalékkal esett vissza, az állandó kiadások legfeljebb 75 százalékát megtérítik.

A csütörtöki közlések szerint Ausztriában összesen 15 665, a tájékoztatás előtti 24 órában 68 ember koronavírustesztje lett pozitív. Időközben 13 698-an már meggyógyultak. Jelentősen visszaesett a kórházban kezeltek száma; az 1445 aktív beteg közül a szerdaihoz képest 58-cal kevesebben, 360-an szorulnak kórházi kezelésre. A koronavírus okozta megbetegedésbe 609-en haltak bele.

Nyitókép: MTI/AP/APA/Helmut Fohringer