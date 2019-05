Theresa May egyre nehezebb helyzetben

Napokkal ezelőtt még a kompromisszum lehetőségéről beszélt a brit kormány és az ellenzéki Munkáspárt brexit-ügyben, most ismét a médiában üzengetnek.

Theresa May brit miniszterelnök számára roppant kínos módon a vasárnapi brit lapoknak kiszivárogtatták a kormány az ellenzéki Munkáspárt tárgyalásainak részleteit,

többet között azt is, mit ajánlott May, hogy a Labour megszavazza az EU-val között válási egyezményét a parlamentben és így Nagy-Britannia végre kiléphessen az Unióból.

A brit sajtóhoz eljutott információk szerint May három kérdésben akar engedni a Munkáspártnak: beleegyezne, hogy az ország vámunióban maradjon az EU-val, de csak a következő választásokig. Emellett elfogadná, hogy a szigetország is kövesse az európai közös piac szabványait és abba is belemenne, hogy a britek is ugyanazokat a munkaügyi törvényeket alkalmazzák a dolgozók jogaira, mint az EU.

Saját pártja keményvonalasai számára bárminemű vámúnió emlegetése már árulás és máris jelezték, hogyha ezt hozhatja a jövő, akkor ismét leszavazzák May válási egyezményét a parlamentben.

A Munkáspártnál pedig maga az ajánlat és a médiának történő szivárogtatás váltott ki dühöt.

„A May-kormánnyal tárgyalni olyan, mint egy csődeljárás alá vont céggel szerződést kötni” – mondta a Munkáspárban a befolyásos árnyék-pénzügyminiszteri posztot betöltő John McDonnell.

Jó lenne a vámunió, tette hozzá, de nem csak pár hónapra, mert a vállalkozásoknak stabil környezet kell” – mondta. Arról is beszélt, hogy „nem bízik May miniszterelnökben”, miután a múlt heti tárgyalások részleteit viszontlátta a vasárnapi lapokban. „Bocsánat, ezen a hétvégén szétlőtte a bizalmas légkört... szerintem saját maga védelmében gátat emelt a tárgyalásoknak”.

McDonnell vádjai azért különösen szigorúak és sokkolóak, mert a hétfői munkaszüneti nap után, kedden folytatná az alkudozást a May-kormányzat a Munkáspárttal. Hírek szerint May ekkor akarja felajánlani a három engedményt, cserébe paktuma parlamenti támogatásáért.

A brit kormányfő még cikket is írt az egyik vasárnapi lapba: „Tegyük félre a különbségeinket, kössünk végre alkut” – fejtegette a Sunday Mail című lapban, szavait az ellenzék vezérének címezve.

Közben azonban tárgyalópartnerei is látják, hogy instabil a helyzete: „olyan alkuról beszélünk, amelyet a szóba jöhető új konzervatív vezetők és potenciális miniszterelnökök sorra utasítanak el” – mondta egy munkáspárti vezető.

Mayt ugyanis a helyhatósági választásokon elszenvedett vereség és a brexit-patthelyzet miatt dühös konzervatív képviselők el akarják távolítani a hatalomból. Ugyanakkor a Munkáspárt is megosztott: a képviselők egy jelentős része népszavazást akar a brexit-egyezményről, egy része viszont nem. Felmerül a kérdés, hogy a felek mikorra tudnak így kompromisszumra jutni a brexit kérdésében.

Nyitókép: MTI/Kirsty Wigglesworth