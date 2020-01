Wéber Gábor: olyan könyvet akartam, amely elmondja, miről szól a Forma-1

A szezon után mindenki elkezdi újra kielemezni az összes futamot. Találtál-e valami olyat így utólag, amit korábban nem?

Nem, mert elég sokat foglalkozom vele év közben. De tényleg jó rá aludni néhányat, picit tisztul a kép, de összességében azért nagy változások nem voltak. Talán amit kevesebbszer emeltem ki év közben, a Vettel–Leclerc párhuzam, hogy a kettőjük erőviszonya hogy alakult. Leclerc-nek nagy előrelépés volt az év, top pilótának számít, és egyből berúgta az ajtót a Ferrarinál. Az autó konstrukciós hibája is, hogy a hét pole pozícióból csak kettőt váltott győzelemre Leclerc, de az is tény, hogy azért a kettejük közti időmérő- és a futamteljesítménybeli különbségben sokkal inkább kijött Vettel rutinja, jobb gumikezelési képessége, az, hogy jobban összeérett a csapattal, az autóval. Ha ezt nézem, akkor az összkép egy picit Vettel felé billenti a mérleg nyelvét, mégis azt kell mondjam, hogy Leclerc-nek volt ez jobb éve.

A sajtó túlságosan is kritikus volt Sebastian Vettellel szemben?

Szerintem egy négyszeres világbajnokkal szemben nincs olyan, hogy túlzott kritika. Amit meg lehet engedni egy még nem világbajnoknak vagy egy kezdőnek, az egy négyszeres világbajnoknál már nem fér bele, és ezeket az ember szóvá kell hogy tegye. Vettel év vége felé visszatalált nagyjából a régi énjéhez, vagy legalábbis a tempója kezdett visszatérni, de a magabiztossága még mindig nem volt meg, és kérdés, hogy a téli szünet mennyire tölti fel, mennyire felejti el a negatív emlékeket, mennyire tud töltődni, visszaemlékezni arra a négy világbajnoki címre.

Nem volt túlságosan sok a negatív emlék?

De, sok volt, de egy jó versenyző pont attól jó versenyző, hogy a hibákból fel tud állni, és újra tudja hozni a klasszis formáját.

Mi a szerencsésebb, törölni a rossz emlékek többségét vagy tanulni a hibákból?

Törölni nem tudod, tanulni tudsz belőlük, és felülírni. Ha megpróbálod törölni vagy a szőnyeg alá söpörni, akkor előbb-utóbb úgyis visszatér, és megharap. Ha nem dolgozod fel magadban és nincs meg rá a megoldás, akkor, ha újra ugyanolyan helyzetben kerülsz, nemcsak a rossz válasz lesz meg, hanem a teher is jön az emlékekkel együtt. Néha csak egy reset, mint amikor a számítógépet újraindítod, is segíthet. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mi volt még, volt-e még mögötte más, amibe nem látunk bele vagy ez pusztán csak egy ilyen szerencsétlen időszak. Azért aki ekkora bajnok, néhány futam után vagy egy fél év alatt össze kell rakja magát. Vettelnél nem ezt láttuk.

A Ferrari ebben a szezonban nem arról volt híres, hogy vasárnapra feljavult volna a szombathoz képest, sőt... 2020-ban ez változhat?

Ez változhat egy új autó megtervezésével. A 2020-as évvel azért vagyok gondban, mint ahogy minden csapat, mert jön a ’21-es szabályrendszer, és ha tehetnék, akkor az évet úgy, ahogy van, kukáznák, vagy az idei autóval mennének, mert fölösleges erőforrásokat veszítenek el a ’21-es új szabályrendszerre való fegyverkezési verseny megkezdésével. Közben muszáj ’20-ra is fejleszteniük.

Hát csak osztanak vb-címeket…

Így van, a jövő évi is egy valós vb-cím lesz, és a pénzeket is az alapján osztják majd, tehát muszáj ’20-ra koncentrálni. Kérdés, hogy mennyire... Ki akar koncepciót váltani egy olyan korszakban, amikor vége a korszaknak? Ha valaki megteheti, akkor a Ferrari, meg a Mercedes és a Red Bull is, a másik hét csapat már kevésbé. De itt nemcsak a pénzről van szó, hanem hogy a legjobb mérnökeidet mire állítod rá. Sok döntést kell meghozni a háttérben, és ezek a döntések még nem feltétlen születtek meg.

Ami a döntéseket illeti, azért az elmúlt években nem a Ferrari volt a legjobb ebben, hanem általában a Mercedes, olykor a Red Bull.

A legtöbbször a Mercedes volt a legjobb, különösen a szezon elején. Aztán a szezon közepétől a szezon végéig meg a Red Bull. A Ferrarinak meg vannak megvillanásai, de soha nem jók az átlagai. A Honda annyit fejlődött idén, hogy 2020-ra a Red Bull Honda kihívó lehet a világbajnoki címre. Az is elég lenne, hogy a nekik fekvő pályákon be tudják húzni a győzelmeket, mert az összes többi pályán képesek utána dobogóra, és azzal már lehet nyerni. A Ferrari is mindig képbe jön, és ha jól maximalizálja a pontszerzőképességét, akkor a többiek hibáit kihasználva az összes többi helyszínen simán meg lehet csinálni azt az átlagot, amivel aztán világbajnoki címet lehet nyerni, de ehhez már Melbourne-től nyerő autóval kell rendelkezni.

A Mercedes talán jobban tud készülni a 2020-as idényre, hiszen annyira jól kezdte a 2019-es szezont, és a szezon közepén mintha már elkezdték volna az erőforrásokat jobban átcsoportosítani.

Ebben lehet valami, de azért minden hétvégén fejlesztik az autót, abból nyernek információkat már a jövő évi autóval kapcsolatban is. Amikor a Mercedes visszaesik, inkább azt mutatja, hogy mennyire kiforratlan még a következő évi irány.

