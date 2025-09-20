Fontos döntést hozott a Kúria: jobb helyzetbe kerülnek az autóvásárlók

Az új gépjármű beszerzése a megrendeléstől az átvételéig hosszabb folyamat. Ez alatt előfordulhat, hogy a jármű ára megemelkedik, de az ügyészség álláspontja szerint az nem fogadható el, hogy az áremelkedés oka és mértéke a fogyasztók számára ne legyen nyilvánvaló a szerződéses rendelkezések alapján. Elvárható az is, hogy a szerződés ne csak a jogszabályokra hivatkozzon, hanem a laikus fogyasztók számára is érthető megfogalmazást tartalmazzon – közölte az ügyészség.

Az ügyészség által indított perben a Kúria döntést hozott. Az ítélet szerint tisztességtelen az a szerződési kikötés, amely megfelelő magyarázat nélkül csak felsorolja az egyoldalú vételáremelésre okot adó körülményeket, így a fogyasztó számára nem mérhető fel a szerződéskötéskor a potenciálisan felmerülő vételár-módosítások lehetséges iránya, mértéke. Ha a kereskedő eltérő vételáron szállítja a gépjárművet, emiatt a fogyasztó nem tudja ellenőrizni az áremelés megfelelőséget, így a szerződés erre vonatkozó pontjai nem átláthatók.

Tisztességtelennek minősül az is, amikor a szerződési kikötés jogszabályhelyekre hivatkozott csak, azok tartalmának ismertetése nélkül. A döntés szerint a szerződés e pontjának megértéshez az lenne szükséges, hogy a fogyasztó a feltételben hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket felkutassa, azok tartalmát megismerje és azt kellő módon és mélységben értelmezze. Az átlagos fogyasztó azonban az ehhez szükséges jogi tudással nem rendelkezik, így nem feltétlenül értheti a feltétel tényleges tartalmát. Emiatt hátrányos helyzetbe kerül az autókereskedővel szemben. Nem várható el, hogy a fogyasztó jogszabályértelmezést végezzen.

Az ügyészség által indítható közérdekű perek jogkövetkezménye az, hogy a bíróság jogerős ítéletében – ha osztja az ügyészi keresetben foglaltakat – megállapítja a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségét. A közérdekű perben hozott ítélet hatálya a törvény erejénél fogva kihat minden olyan egyedi szerződésre, amelyben a tisztességtelen kikötés megtalálható. A törvény szerint az ilyen szerződési rendelkezésre jogosultságot alapítani és annak alapján teljesítését követelni nem lehet.