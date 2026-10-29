A kiskereskedelmi különadó miatt a Spar az Európai Bizottsághoz fordult

Hans Reisch levelében az szerepel, hogy nem bízik abban, hogy egyhamar felszámolnák a különadót. A vállalatvezető a Magyar-kormánynak a kiskereskedelmi szektort érintő eddigi változtatásait „füstgránátnak” nevezte – írta a 24.hu a Die Presse cikke alapján.

Úgy fogalmazott, hogy

„a magyar kormány továbbra is rendszerszintű hátrányos megkülönböztetésben részesíti a külföldi kiskereskedelmi hálózatokat, és nem akar egyenlő versenyfeltételeket teremteni”.

Ezért szerinte az Európai Bizottságnak kötelezettségszegési eljárást kellene indítania Magyarország ellen.

A kiskereskedelmi különadó a 2027-es központi költségvetés bevételei között is szerepel, és az adóalap 50 milliárd forint fölötti, felső sávja jövőre is 4,5 százalékos lesz.

„Sajnos alaptalannak bizonyult a Magyar-kormánnyal kapcsolatos eufória” – tette hozzá az osztrák lapnak Peter Manhartsberger, a Spar anyavállalatának igazgatója.