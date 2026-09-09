Az olajár mellett a földgáz ára is az egekben

Az európai földgáz ára szerdán 78 euró/MWh fölé emelkedett, ezzel sorozatban a negyedik kereskedési napon kerül feljebb a jegyzés, és immár 2022 decembere óta nem látott szintre ugrott az árfolyam – írja a Portfolio.

A drágulás oka a közel-keleti konfliktus újbóli fellángolása, valamint az ellátási zavaroktól való félelem.

Az amerikai hadsereg kedden közölte, hogy 5 iráni olajszállító tartályhajót semmisített meg a Harg-sziget közelében, válaszul az amerikai hadihajókat ért támadásokra, miközben Teherán jordániai amerikai célpontokat támadott. A jemeni, Irán által támogatott húszi lázadók eközben drónokkal és rakétákkal támadtak energetikai létesítményeket Szaúd-Arábia déli részén.

Mindezek az események tovább fűtötték a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállása körüli aggodalmakat.

A kieső LNG-szállítások lassítják az európai gáztárolók feltöltését, miközben a készletszintek továbbra is elmaradnak a szezonális átlagtól. Emiatt az európai gázpiac egyre sérülékenyebbé válik a téli fűtési szezon közeledtével.