Elérte a lélektani határt az olaj ára

A Brent jegyzése mára meghaladta a 100 dollárt, míg a WTI 95 dollár közelében van – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio. A Brent ára augusztus eleje óta mintegy negyedével ugrott meg, miután a hat hónapja tartó háború békés rendezésére vonatkozó remények szertefoszlottak, és a harcok újból fellángoltak.

Az Irán által támogatott jeleni húszik kedden több szaúdi várost is megtámadtak, amivel az Egyesült Államok egyik kulcsfontosságú szövetségesét rántották egyre mélyebben a konfliktusba. Az amerikai erők válaszul több iráni olajszállító tankert semmisítettek meg, míg Irán egy jordániai amerikai támaszpontot vett célba, és teherhajók ellen is támadást indított.

Az elemzők úgy vélik, a támadások csak tovább súlyosbítják az amúgy is terhelt közel-keleti olajszállítás helyzetét, amit a regionális energetikai infrastruktúra és a kulcsfontosságú hajózási útvonalak elleni csapások már eddig is megtépáztak. Szaúd-Arábia ugyan az exportjának egy részét a Hormuzi-szorost megkerülve szállítja, de a királyság elleni tartós támadások megnehezíthetik a kőolaj zavartalan eljuttatását a világpiacra.

A Phillip Nova piaci elemzője, Priyanka Sachdeva szerint az emelkedő olajárak inflációs félelmeket szítanak, különösen Ázsiában, ahol számos gazdaság erősen függ az importált energiahordozóktól. Kiemelte: a 100 dolláros Brent-árat nem egyszerűen lélektani mérföldkőnek, hanem a tágabb gazdaság számára figyelmeztető jelnek kell tekinteni.