Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct

A munkavállalóknak szerda délután küldött levélben Balázs Attila – aki egyben Tiborcz István üzlettársa is – azt írta, hogy a lépést az elmúlt hónapok jelentős pénzügyi kitettséget okozó eseményei tették szükségessé. A cégvezetés szerint a csődeljárás ellenére a vállalat működőképes marad, és mindent megtesznek a megkezdett projektek teljesítéséért, valamint a kivitelező partnerek korrekt kifizetéséért – tudta meg a Telex.

A Bayer-csoport eddigi legnagyobb beruházása, a Zugló Városközpont jelentősen hozzájárult a cég helyzetének megrendüléséhez. Az állam egy 2023 novemberében kötött előszerződésben vállalta a kormányzati negyednek szánt irodakomplexum megvásárlását. A végleges adásvételi szerződés megkötésének feltétele volt, hogy június 30-ig töröljék a harmadik felek elővásárlási jogát az érintett ingatlanok tulajdoni lapjáról. Ez nem történt meg, a zuglói önkormányzat elővásárlási joga pedig egyes építési telkeken továbbra is fennmaradt.

A kormány ezért szerződésszegésre hivatkozva augusztus 3-án bejelentette, hogy eláll a vásárlástól.

A felek hosszas tárgyalások után sem tudták elhárítani a jogi akadályokat.

A kormányzati elállás után a Bayer Construct azonnal jelezte, hogy jogi útra tereli az ügyet. Vitézy Dávid egy augusztus 14-i tájékoztatón már arról beszélt, hogy minden bizonnyal pereskedés várható az állam és a beruházó között.

A vállalat helyzetét tovább nehezítheti, hogy a zuglói önkormányzat is pert indíthat a cég ellen. Ha a kerületi képviselő-testület a szeptember 3-i ülésén jóváhagyja az erről szóló előterjesztést, Zugló megteszi a szükséges jogi lépéseket. Az önkormányzat szerint ugyanis a cég több ponton megszegte a 2006-ban megkötött, azóta többször módosított szerződést, az ebből fakadó károkat pedig a Bosnyák tér mögötti komplexum beruházójával fizettetnék meg.