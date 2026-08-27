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A Bayer Construct Zrt. épületet Sóskúton 2026. március 6-án. A hazai tulajdonú vállalat a fürdõszoba-összeszerelõ üzem mellett vasbeton elõregyártó, asztalos és lakatos üzemet is létrehoz. A projektek összértéke csaknem 12 milliárd forint, amihez a kormány 5,5 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve kétszáz új munkahely létrehozását.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Augusztus 26-án csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct Zrt. Balázs Attila tulajdonos a döntést a kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet változásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással és az ebből fakadó súlyos pénzügyi nehézségekkel indokolta.

A munkavállalóknak szerda délután küldött levélben Balázs Attila – aki egyben Tiborcz István üzlettársa is – azt írta, hogy a lépést az elmúlt hónapok jelentős pénzügyi kitettséget okozó eseményei tették szükségessé. A cégvezetés szerint a csődeljárás ellenére a vállalat működőképes marad, és mindent megtesznek a megkezdett projektek teljesítéséért, valamint a kivitelező partnerek korrekt kifizetéséért – tudta meg a Telex.

A Bayer-csoport eddigi legnagyobb beruházása, a Zugló Városközpont jelentősen hozzájárult a cég helyzetének megrendüléséhez. Az állam egy 2023 novemberében kötött előszerződésben vállalta a kormányzati negyednek szánt irodakomplexum megvásárlását. A végleges adásvételi szerződés megkötésének feltétele volt, hogy június 30-ig töröljék a harmadik felek elővásárlási jogát az érintett ingatlanok tulajdoni lapjáról. Ez nem történt meg, a zuglói önkormányzat elővásárlási joga pedig egyes építési telkeken továbbra is fennmaradt.

A kormány ezért szerződésszegésre hivatkozva augusztus 3-án bejelentette, hogy eláll a vásárlástól.

A felek hosszas tárgyalások után sem tudták elhárítani a jogi akadályokat.

A kormányzati elállás után a Bayer Construct azonnal jelezte, hogy jogi útra tereli az ügyet. Vitézy Dávid egy augusztus 14-i tájékoztatón már arról beszélt, hogy minden bizonnyal pereskedés várható az állam és a beruházó között.

A vállalat helyzetét tovább nehezítheti, hogy a zuglói önkormányzat is pert indíthat a cég ellen. Ha a kerületi képviselő-testület a szeptember 3-i ülésén jóváhagyja az erről szóló előterjesztést, Zugló megteszi a szükséges jogi lépéseket. Az önkormányzat szerint ugyanis a cég több ponton megszegte a 2006-ban megkötött, azóta többször módosított szerződést, az ebből fakadó károkat pedig a Bosnyák tér mögötti komplexum beruházójával fizettetnék meg.

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Kezdőlap    Gazdaság    Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct

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