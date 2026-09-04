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A Zenit irodakomplexum a zuglói Bosnyák téren 2026. augusztus 3-án. A kormány eláll az épületegyüttes megvásárlásától és visszaköveteli a már kifizetett több mint 300 milliárd forint közpénzt.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Magyar Péter kemény üzenete a Bosnyák téri iroda ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct Zrt. és a ZVK Development Kft. csődeljárását válaszul arra, hogy a cégek csődvédelmet kértek – jelentette be a miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében Magyar Péter úgy fogalmazott: „a Bosnyák téri 300 milliárdos irodabiznisz kapcsán üzenem Tiborcz Istvánék üzleti körének, azon belül is a Bayer Constractnak és Balázs Attilának: vége van a közpénzek zabrálásának”.

Miután a kormány elállt az Orbánék által kötött százmilliárdos szerződésektől, a Bayer Construct Zrt. és a Bosnyák téri gigaberuházásra létrehozott projektcég, a ZVK Development Kft. egymást követő napon csődvédelmet kért – írta a kormányfő, majd közölte: a kormány válaszul stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct Zrt. és a ZVK Development Kft. csődeljárását.

Az erről szóló kormányrendelet péntek délután jelent meg a Magyar Közlönyben. A rendelet 19 órakor lépett hatályba.

Magyar Péter közölte: a kormány döntése nyomán a két csődeljárásban a bíróság a kizárólagos állami tulajdonban álló Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendeli ki vagyonfelügyelőként. Az állami vagyonfelügyelő transzparensen áttekintheti a cégek teljes vagyoni helyzetét, betekinthet a könyveikbe, megvizsgálhatja a szerződéseiket és a pénzforgalmi számláikat, valamint ellenőrizheti az új kötelezettségvállalásaikat.

A vagyonfelügyelő jóváhagyása nélkül a cégek új vagyoni kötelezettséget nem vállalhatnak, az engedélye nélkül kötött ügyleteket pedig megtámadhatja, és a csődvédelem szabályaiba ütköző kifizetések visszakövetelését kezdeményezheti. Ha pedig korábbi vagyonkimentés gyanúját észleli, azt köteles a bíróságnak és az illetékes hatóságoknak bejelenteni. Feladata lesz a hitelezői követelések nyilvántartása és a hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítésének ellenőrzése is – ismertette.

A kormányfő kiemelte: a céljuk, hogy minden rendelkezésünkre álló törvényes eszközzel megakadályozzák, hogy a tulajdonosok vagy a mögöttük álló személyek vagyont menekítsenek ki a cégekből, miközben a veszteséget az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyják.

„Szeretném innen is emlékeztetni Tiborcz István üzlettársát, a Bayer Construct tulajdonosát: a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő gazdálkodó szervezet vagyonának elvonása, színlelt ügyletek megkötése csődbűncselekmény. Nem fogjuk hagyni, hogy következmények nélkül maradjon, ha megkárosítják a magyar államot és az adófizetőket” – fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök a bejegyzéshez feltöltött videóban emlékeztetett: a Tisza-kormány néhány hete bejelentette, hogy a szerződés nem teljesítése miatt elállnak az Orbán-kormány több száz milliárd forintos „túlárazott zuglói irodabizniszétől” és visszakövetelik az addig kifizetett több mint 300 milliárd forintot.

Az Orbán-kormány ugyan éveken át korlátlanul öntötte a közpénzt a hozzá közel álló gazdasági körök beruházásaiba, de a Tisza-kormány nem fogja engedni, hogy ennek az árát a magyar emberek fizessék ki – fogalmazott.

Mint mondta, az állam kitettsége a két cég kapcsán messze túlmutat az egyetlen, Bosnyák téri beruházáson. A Magyar Fejlesztési Bank közvetlen és közvetett kitettsége a Bayer csoporttal szemben mintegy 207 milliárd forint közpénz. Hitelekről, kötvényekről és állami garanciákról van szó. „Ez mind a magyar emberek pénze. Ezért a kormány kötelessége, hogy az állam minden törvényes eszközzel megvédje ezt a vagyont” – tette hozzá Magyar Péter.

A kormánydöntést indokolva a miniszterelnök azt mondta: arra azért van szükség, mert ilyen mértékű állami kitettség és egy ilyen időzítési csődhelyzet mellett valós és súlyos kockázatként kell számolni a vagyon esetleges kimenekítésével.

A kormányfő a videóját azzal zárta: „a magyar emberek pénze többé nem lehet és nem is lesz kevesek magánvagyona”.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter kemény üzenete a Bosnyák téri iroda ügyében

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