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Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

A nettó átlagkereset jobban nő a bruttónál, de egy fordulatot is mutatnak a friss adatok

Infostart / MTI

Júniusban 754 700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529 700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A bruttó kereset mediánértéke 617 900, a nettó kereset mediánértéke 438 000 forintot ért el, 8,8, illetve 10,9 százalékkal nőtt tavaly június óta.

A májusihoz mérve a bruttó kereset 9339, a nettó 6137 forinttal csökkent.

A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét - jegyezte meg a KSH.

A prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708 600 forint volt, 7,9 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 700 800, a költségvetésben 717 600, a nonprofit szektorban 757 600 forintot tett ki, 7,5 és 9,0, illetve 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.

A feldolgozóiparban 788, az építőiparban 613, a mezőgazdaságban 589 ezer forint volt a júniusi bruttó átlagkereset. A távközlés, infotechnológia terén 1204 ezer, a pénzügyi, biztosítási szektorban 1181 ezer forint volt a havi bruttó.

Az első fél évben a bruttó átlagkereset 11,5 százalékkal 772 800 forintra, a nettó 13,7 százalékkal 541 200 forintra nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

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