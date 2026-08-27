A nettó átlagkereset jobban nő a bruttónál, de egy fordulatot is mutatnak a friss adatok

A bruttó kereset mediánértéke 617 900, a nettó kereset mediánértéke 438 000 forintot ért el, 8,8, illetve 10,9 százalékkal nőtt tavaly június óta.

A májusihoz mérve a bruttó kereset 9339, a nettó 6137 forinttal csökkent.

A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét - jegyezte meg a KSH.

A prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708 600 forint volt, 7,9 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 700 800, a költségvetésben 717 600, a nonprofit szektorban 757 600 forintot tett ki, 7,5 és 9,0, illetve 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.

A feldolgozóiparban 788, az építőiparban 613, a mezőgazdaságban 589 ezer forint volt a júniusi bruttó átlagkereset. A távközlés, infotechnológia terén 1204 ezer, a pénzügyi, biztosítási szektorban 1181 ezer forint volt a havi bruttó.

Az első fél évben a bruttó átlagkereset 11,5 százalékkal 772 800 forintra, a nettó 13,7 százalékkal 541 200 forintra nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.