600 milliós bírság egy átverés miatt, károsultak jelentkezését várják

A jegybank bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magában foglaló eljárása megállapította: a magánszemély kriptoeszközökkel kapcsolatos befektetési lehetőségekre gyűjtött pénzt több mint százötven személytől, akik a vizsgált időszakban több milliárd forintot fizettek neki. A magánszemély ezeket a kiállított átvételi elismervények, szerződések alapján "kölcsönként" vette át, visszafizetési garanciát is vállalva. Az ügyfelek azonban a valóságban befektetési céllal, hozam reményében adták át a pénzeszközöket.

A magánszemély a befektetőknek kriptobefektetéseket ajánlott. Az MNB által feltártak alapján ugyanakkor az átvett pénzeszközök csupán elenyésző hányadát fektette be ténylegesen kriptotőzsdéken, a többiből saját szükségleteit fedezte. A feltárt tevékenység leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősül, amelyet a magánszemély üzletszerűen – rendszeres gazdasági tevékenységként, ellenérték fejében, illetve előre meg nem határozott befektetői körben – végzett.

A magánszemélynek ugyanakkor nincs pénzügyi tevékenység végzésére vonatkozó engedélye az MNB-től

- írták.

Az MNB kiemelte: a bírság kiszabásakor súlyosító körülménynek minősült, hogy a magánszemély huzamosabb időn át, jelentős forrást gyűjtött jogosulatlanul, kiemelt befektetői kockázatot előidézve. Tevékenysége alkalmas volt arra, hogy a befektetők jelentős összegű károkat szenvedjenek.

A jegybank határozata nem érinti a magánszemélynek a befektetőkkel szemben fennálló, már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét. A befektetők jogi, gazdasági érdekeinek, illetve a közérdeknek a védelme miatt határozatában az MNB a jogsértő személy családi és utónevét, lakcímét közli. Mivel az eljárásban feltártak alapján az MNB már korábban feljelentéssel élt, javasolja, hogy a befektetési konstrukcióra ráismerő ügyfelek a jegybanki határozat alapján ellenőrizzék, hogy a most szankcionált jogosulatlan szereplővel kerültek-e kapcsolatba. Ha igen, úgy mielőbb jelentsék be polgári jogi igényüket a büntetőeljárást folytató Budapesti Rendőr-főkapitányságon – közölte a jegybank.