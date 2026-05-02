2026. május 2. szombat Zsigmond
Nyitókép: Pixabay

600 milliós bírság egy átverés miatt, károsultak jelentkezését várják

Infostart / MTI

A pénzügyi felügyelet 600 milliós bírságot szabott ki egy magánszemélyre és azonnali hatállyal megtiltotta, hogy engedély nélkül pénzügyi szolgáltatást nyújtson; az érintett bizonyítottan mintegy 150 embertől gyűjtött pénzeszközöket kriptovalutás befektetéseket ígérve, a befizetésekre tőkegaranciát vállalva – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), kiemelve: a károsultak mielőbb jelentsék be polgári jogi igényüket a büntetőeljárást folytató rendőrségen.

A jegybank bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magában foglaló eljárása megállapította: a magánszemély kriptoeszközökkel kapcsolatos befektetési lehetőségekre gyűjtött pénzt több mint százötven személytől, akik a vizsgált időszakban több milliárd forintot fizettek neki. A magánszemély ezeket a kiállított átvételi elismervények, szerződések alapján "kölcsönként" vette át, visszafizetési garanciát is vállalva. Az ügyfelek azonban a valóságban befektetési céllal, hozam reményében adták át a pénzeszközöket.

A magánszemély a befektetőknek kriptobefektetéseket ajánlott. Az MNB által feltártak alapján ugyanakkor az átvett pénzeszközök csupán elenyésző hányadát fektette be ténylegesen kriptotőzsdéken, a többiből saját szükségleteit fedezte. A feltárt tevékenység leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősül, amelyet a magánszemély üzletszerűen – rendszeres gazdasági tevékenységként, ellenérték fejében, illetve előre meg nem határozott befektetői körben – végzett.

A magánszemélynek ugyanakkor nincs pénzügyi tevékenység végzésére vonatkozó engedélye az MNB-től

- írták.

Az MNB kiemelte: a bírság kiszabásakor súlyosító körülménynek minősült, hogy a magánszemély huzamosabb időn át, jelentős forrást gyűjtött jogosulatlanul, kiemelt befektetői kockázatot előidézve. Tevékenysége alkalmas volt arra, hogy a befektetők jelentős összegű károkat szenvedjenek.

A jegybank határozata nem érinti a magánszemélynek a befektetőkkel szemben fennálló, már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét. A befektetők jogi, gazdasági érdekeinek, illetve a közérdeknek a védelme miatt határozatában az MNB a jogsértő személy családi és utónevét, lakcímét közli. Mivel az eljárásban feltártak alapján az MNB már korábban feljelentéssel élt, javasolja, hogy a befektetési konstrukcióra ráismerő ügyfelek a jegybanki határozat alapján ellenőrizzék, hogy a most szankcionált jogosulatlan szereplővel kerültek-e kapcsolatba. Ha igen, úgy mielőbb jelentsék be polgári jogi igényüket a büntetőeljárást folytató Budapesti Rendőr-főkapitányságon – közölte a jegybank.

NMHH: drasztikusan megnőtt a gyermekek elleni online szexuális visszaélések száma

A hotline-ok tavaly csaknem ötmillió olyan URL-címet vizsgáltak, amelyek feltételezhetően gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélést ábrázoló tartalomra mutattak. Csalár Dorina, az NMHH Internet Hotline osztályvezetője az InfoRádióban azt mondta, a megelőzésben nagyon fontos a szülő és a gyermek közötti bizalom, megfelelő kommunikáció fenntartása, mert akkor az érintett kiskorúak nagyobb eséllyel merik megosztani az online térben tapasztalt kellemetlenségeket.
Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

Politikai jelzéssel bíró kulturális bejelentést tett Magyar Péter az alakuló ülésről

Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Trump lépése indította el a lavinát: végleg leáldozhat az Egyesült Államok pénzügyi uralmának

Európa előtt nyitva áll a lehetőség, hogy az eurót a dollár valódi riválisává tegye a globális pénzügyi rendszerben. Egyelőre azonban csak a szép szavaknál és a cselekvésre buzdító felszólalásoknál tartunk, miközben a jegybankok inkább aranyba menekítik a tartalékaikat. Pedig a dedollarizáció egyre gyorsabban történik a világban – tudósított a Financial Times.

Megállíthatatlan a Tisza - és most nem a pártra gondolunk

Az öt évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest országosan csökkent a nyaralóövezetekben lévő lakóingatlanok iránti kereslet.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

2026. május 2. 15:30
Bajnai Gordonék 180 millós üzletet kötöttek
2026. május 2. 14:02
Csalafinta építkezési kiskaput zárnának be egy kedvelt agglomerációs városban
