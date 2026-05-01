Véget ér a jeges korszak Sándorfalván

A döntés hátterében egy sajátos technológiai és piaci kényszer áll. Dékány János tulajdonos tájékoztatása szerint a korábbi években a szezonváltás komoly logisztikai terhet jelentett: a lángos- és hurkasütés utáni olajszagot közel két hétig tartó intenzív takarítással és meszeléssel kellett semlegesíteni, hogy a helyiség alkalmas legyen a fagylalt árusítására. A 62 éves, cukrász végzettségű vállalkozó az idei évtől eltekint ettől a megterhelő átállástól – írja a delmagyar.hu.

A „jeges édesség” visszaszorulásának hátterében a szakember több, elsőre talán talányos összefüggésre mutatott rá. A gyümölcsszezon eltolódása és a dinnye korai megjelenése a tapasztalatok szerint drasztikusan visszaveti a fagylalt iránti keresletet.

Míg évtizedekkel ezelőtt gyakori volt a 40 gombócos „hazaszállítás”, mára az emberek jóval kevesebbet költenek erre a termékre.

Sándorfalván jelenleg négy fagylaltozó működik kis területen, ami a strand szezonális visszaesésével együtt már nem tette kifizetődővé a profilfenntartást.

Bár a tulajdonos sajnálja a cukrászszakmai hagyományok megszakadását, a visszajelzések pozitívak: a helybéliek és a látogatók örömmel fogadták, hogy a lángos, a kolbász és a palacsinta a nyári időszakban is elérhető marad a korábbi fagylaltozó helyén.