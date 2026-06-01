ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.7
usd:
303.54
bux:
0
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
távirányító tévénézés
Nyitókép: Pixabay

Vb-felkészülési meccsek zápora – sport a tévében

Infostart / MTI

Párizsban zajlik a Roland Garros, lesz teremfoci és jönnek lovak. Mutatjuk a teljes hétfői tévés sportkínálatot.

M4 Sport

13.30: Labdarúgás, U17-es Európa-bajnokság, csoportkör, Dánia-Olaszország

20.00: Futsal, férfi NB I, döntő, második mérkőzés, Á Stúdió Futsal Nyíregyháza-Újpest FC

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

10.30: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs

Eurosport 2

11.00: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs

Spíler 1

19.00: Labdarúgás, vb-felkészülés, Norvégia-Svédország

Spíler 2

17.50: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Szlovákia-Málta

20:35: Labdarúgás, vb-felkészülés, Ausztria-Tunézia

Arena 4

18.15: Labdarúgás, vb-felkészülés, Törökország - Észak-Macedónia

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Vb-felkészülési meccsek zápora – sport a tévében

labdarúgás

sportműsor

foci

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Reggel a Sándor-palotában – Újabb Facebook-párbaj Gulyás Gergely és Magyar Péter között

Reggel a Sándor-palotában – Újabb Facebook-párbaj Gulyás Gergely és Magyar Péter között
A Fidesz „kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő” mellett, ezt közölte este Gulyás Gergely. Magyar Péter 8-kor a Sándor-palotához megy az igazságügy-miniszter társaságában.
 

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

Magyar Péter a közmédia vezetőit is felszólította

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

KDNP: egy kormányváltás nem lehet oka az államfő lemondásának

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

Magyar Péter újabb bejelentése a gyereknapon, Havasi Bertalan nem hagyta szó nélkül

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Demokratikus országokban az elszámoltatás általában kirakatperek keretében zajlik, és a kezdeményezők leginkább a demokrácia erősségét próbálják ezzel bizonyítani – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója. Csepeli Réka szerint bizonyos esetekben tisztítótűzre van szükség ahhoz, hogy el lehessen kezdeni építeni egy új, tisztább rendszert.
 

Fizetéscsökkentések a parlamenti asztalon hétfőn

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nőtt az Auchan bevétele, de a nyereség csökkent

Nőtt az Auchan bevétele, de a nyereség csökkent

Az Auchan Magyarország Kft. tavaly 378 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 3,2 százalékos növekedés, ám ez elmarad az inflációtól. A cég nyereséges maradt, de az adózott eredmény 6,9 milliárdról 2,7 milliárd forintra csökkent. A létszám 5400-ról 5147 főre csökkent. A társaság nemrég hétéves terjeszkedési stratégiát jelentett be, amelynek keretében országos bolthálózatot épít ki, és 2027-től kényelmi üzletek nyitását tervezi a forgalom megháromszorozása érdekében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kongatják a vészharangot: láthatatlan csapda emészti fel sok magyar bevételeit, de maguknak keresték a bajt

Kongatják a vészharangot: láthatatlan csapda emészti fel sok magyar bevételeit, de maguknak keresték a bajt

Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a magyar exportőrök a forint elmúlt időszakban tapasztalt, jelentős erősödése miatt, a folyamat szinte teljesen felemészti a nyereségüket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran and US report new wave of strikes in Gulf

Iran and US report new wave of strikes in Gulf

Iran and the US say they have carried out fresh attacks around the Strait of Hormuz, the third known escalation in a week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 07:52
Dzsudzsák Balázs nem tudja abbahagyni
2026. június 1. 06:47
Egyetlen gól esett a hoki-vb döntőjében, az is a hosszabbításban
×
×