Vb-felkészülési meccsek zápora – sport a tévében

M4 Sport
13.30: Labdarúgás, U17-es Európa-bajnokság, csoportkör, Dánia-Olaszország
20.00: Futsal, férfi NB I, döntő, második mérkőzés, Á Stúdió Futsal Nyíregyháza-Újpest FC
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Eurosport 1
10.30: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs
Eurosport 2
11.00: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs
Spíler 1
19.00: Labdarúgás, vb-felkészülés, Norvégia-Svédország
Spíler 2
17.50: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Szlovákia-Málta
20:35: Labdarúgás, vb-felkészülés, Ausztria-Tunézia
Arena 4
18.15: Labdarúgás, vb-felkészülés, Törökország - Észak-Macedónia