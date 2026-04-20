Galgóczi Ágnes: a védóoltás a leghatékonyabb eszköz a fertőző betegségek ellen

Az „Európai védőoltási hétnek” már húsz éves története van. Két évtizede minden évben megrendezik és az a célja, hogy egy egész hét keresztül tájékoztassák az embereket a védőoltásokról, illetve azokról a fertőző betegségekről, amelyeket a vakcinnációval megelőzhetőek. „Ez az Európai Járványügyi Ügynökségnek a kezdeményezése, amely évről évre mindig más és más témát jár körül, illetve minden évben van egy központi üzenet, ami a védőoltásokhoz kapcsolódik” – mondta Galgóczi Ágnes.

Az idén a központi üzenet az, hogy a védőoltás generációkon átívelő védelmet biztosít és már nemcsak a gyermekkorban veszélyes betegségek ellen nyújt védelmet. Fontos tudni, hogy az élethosszig tartó immunizáció felnőttkorban, illetve idős korban is véd egy sor fertőző betegség ellen. „Gyakorlatilag egy család, egy kisebb vagy nagyobb közösség is biztonságban tudhatja magát a fertőző betegségekkel szemben ennek a hatékony és biztonságos eszköznek a felhasználásával” – hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos helyettese.

Galgóczi Ágnes azt is elmondta, hogy a védőoltások története már évszázadokra vezethető vissza.

A hatékonyságát talán a legjobban a fekete himlő eltűnése mutatja. Magyarországon 1876-ban lett bevezetve kötelező himlő elleni védőoltás, és a WHO kezdeményezésére világméretű kampány indult ennek a szörnyű betegségnek a teljes felszámolása érdekében. A WHO törekvését végül 1979-ben siker koronázta és a fekete himlő gyakorlatilag eltűnt a Földről. Így Magyarországon is befejeződtek a himlő elleni oltások.– mesélte a helyettes tisztifőorvos.

„Ezzel azt is szerettem volna érzékeltetni, hogy egy védőoltási program rugalmas, változtatható, és mindig a járványügyi helyzet, a fertőző betegség súlyossága határozza azt meg.”

A tisztifőorvos helyettese ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy az olthatóság megítélés elsősorban az oltóorvos feladata. „Tulajdonképpen csak egyetlen ellenjavallata van a védőoltásnak, az, hogyha az oltandó páciensnél korábban valamilyen allergiás reakció lépett fel a vakcinában lévő hatóanyaggal szemben. Minden más egészségi állapot, akár krónikus betegség, akár gyógyszeres kezelés vagy életkor egyedi mérlegelést igényel” – tetet hozzá.

Arra is figyelmeztetett, hogy például a legyengült immunrendszerű embereknél – akik betegségük vagy gyógyszeres kezelésük okán még jobban ki vannak téve fertőzés kockázatának –,

még fontosabb a védőoltás, mert azzal biztosítható a fertőző betegségek elleni védettség.

A szakember szerint a védőoltási hét legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet a vakcinnáció fontosságára, illetve bemutassa, milyen eredményeket ért már el az orvostudomány a fertőző betegségek visszaszorításában. De arról is lényeges beszélni az oltási héten, hogy milyen aktuális kihívások, állnak az emberiség előtt és milyen új oltóanyagok fejlesztése folyik.

„Nem csak az európai védőoltási hét programsorozat világít rá erre, hanem a WHO-nak is van külön egy immunizációs hete, amelynek szintén ez a célja, hogy minél többen, minél nagyobb tudással rendelkezzenek erről a hatékony és biztonságos eszközről, ami a kezünkben van a fertőző betegségek elleni küzdelemben.”

A cikk alapjául szolgáló vagy interjút Rozgonyi Ádám készítette.