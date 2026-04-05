ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.77
usd:
334.09
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Bírósági ítélet: 40 millió forintot kap vissza a banktól egy devizahiteles család

Infostart

Jogerősen nyert egy gyulai család egy devizahiteles perben. A Fővárosi Ítélőtábla kötelezte az UniCredit Bankot, hogy több mint 40 millió forintot, valamint annak késedelmi kamatait térítse meg az adósoknak.

A bíróság az Európai Unió Bírósága tavalyi döntésére hivatkozva állapította meg, hogy a bank hiányos árfolyamkockázati tájékoztatása miatt a devizahitel-szerződés érvénytelen – írja az Index összefoglalója.

Jogerősen a gyulai család győzelmével zárult egy devizahiteles per a Fővárosi Ítélőtáblán csütörtökön. A bíróság kötelezte az UniCredit Bankot, hogy térítsen meg 40 713 319 forintot az adósoknak, valamint annak késedelmi kamatait.

Az ítélet alapját az Európai Unió Bírósága (EUB) tavaly tavasszal hozott, kiemelt jelentőségű devizahiteles döntése adta. Az EUB kimondta: ha a bank nem ad megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázatról, az a szerződés érvénytelenségét vonja maga után. Ennek következtében az adósoknak csak a ténylegesen kapott összeggel kell elszámolniuk, minden további befizetés visszajár.

A gyulai család ügyében mind az első-, mind a másodfokú bíróság az EUB-ra hivatkozva megállapította, hogy a bank árfolyamkockázati tájékoztatója valóban hiányos volt.

Az adósok így nem kaphattak valós képet a lehetséges pénzügyi kötelezettségeikről. Ennek következményeként a bíróság érvénytelenné nyilvánította a bank több részletben nyújtott devizaalapú kölcsönszerződését és azok módosításait. Az adósoknak így csak a ténylegesen kapott összeget kell visszafizetniük, minden árfolyam-különbözet terhét a bank viseli.

Kezdőlap    Gazdaság    Bírósági ítélet: 40 millió forintot kap vissza a banktól egy devizahiteles család

devizahitel

fővárosi ítélőtábla

európai bíróság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 5. 17:48
Nyomkövető oldal indult 12 tonna csoki megtalálására
2026. április 4. 20:30
Szijjártó Péter bejelentést tett április 15-ről
×
×