Bírósági ítélet: 40 millió forintot kap vissza a banktól egy devizahiteles család

A bíróság az Európai Unió Bírósága tavalyi döntésére hivatkozva állapította meg, hogy a bank hiányos árfolyamkockázati tájékoztatása miatt a devizahitel-szerződés érvénytelen – írja az Index összefoglalója.

Jogerősen a gyulai család győzelmével zárult egy devizahiteles per a Fővárosi Ítélőtáblán csütörtökön. A bíróság kötelezte az UniCredit Bankot, hogy térítsen meg 40 713 319 forintot az adósoknak, valamint annak késedelmi kamatait.

Az ítélet alapját az Európai Unió Bírósága (EUB) tavaly tavasszal hozott, kiemelt jelentőségű devizahiteles döntése adta. Az EUB kimondta: ha a bank nem ad megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázatról, az a szerződés érvénytelenségét vonja maga után. Ennek következtében az adósoknak csak a ténylegesen kapott összeggel kell elszámolniuk, minden további befizetés visszajár.

A gyulai család ügyében mind az első-, mind a másodfokú bíróság az EUB-ra hivatkozva megállapította, hogy a bank árfolyamkockázati tájékoztatója valóban hiányos volt.

Az adósok így nem kaphattak valós képet a lehetséges pénzügyi kötelezettségeikről. Ennek következményeként a bíróság érvénytelenné nyilvánította a bank több részletben nyújtott devizaalapú kölcsönszerződését és azok módosításait. Az adósoknak így csak a ténylegesen kapott összeget kell visszafizetniük, minden árfolyam-különbözet terhét a bank viseli.