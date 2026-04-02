2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Unsplash

A magyarok tankolnak az egyik legolcsóbban az unióban

Infostart

A védett árnak köszönhetően Magyarországon a negyedik legolcsóbb a benzin, dízelt pedig a második legjobb áron tankolhatunk.

Akár 717 forint is lehetne egy liter benzin Magyarországon, dízelt pedig még drágábban, 795 forintért tankolhatnánk, legalábbis az Európai Bizottság legfrissebb, csütörtökön közzétett adatai szerint. Ennyi most ugyanis az Európai Unió 27 tagállamának átlagára. Szerencsére március 10-től a magyar kormány bevezette a védett árat, így jóval kedvezőbben, benzint literenként 595 forintért, gázolajat pedig 615 forintért vásárolhatnak a hazai rendszámmal rendelkező autósok.

Az EB minden csütörtökön teszi közzé a legfrissebb üzemanyagár-statisztikáját. Ezek alapján a magyar védett ár az uniós tagállamok élmezőnyébe tartozik – írja a Mandiner összefoglalója.

Gázolajat a magyarok tankolhatnak a második legolcsóbban, egyedül Máltán olcsóbb a dízel, mindössze 463 forint a literenkénti átlagár – miközben Magyarországon 615 forint.

A régiós országok közül

  • Bulgáriában és Szlovéniában 620,
  • Szlovákiában 646,
  • Csehországban 753,
  • Lengyelországban 773,
  • Romániában pedig 779

forintba kerül egy liter dízel.

Benzinért sem kell mélyen a zsebünkbe nyúlni

Benzint pedig mindössze három országban tankolhatnak olcsóbban a magyar 595 forintos árnál:
  • Máltán 514,
  • Bulgáriában 553,
  • Szlovéniában pedig 577

forint a benzin literenkénti ára.

A régiós országokban még rosszabb a helyzet,

  • Szlovákiában 604,
  • Lengyelországban 643,
  • Csehországban 645
  • Romániában 704,
  • Ausztriában pedig 720

forint az ár.

A legdrágább jelenleg Hollandia, ahol 900 forint körül jár a jegyzés,

öles léptekkel haladnak az ezer forintnyi eurós ár felé. Ugyanitt a dízel is a legdrágább az unióban, hiszen egy liter 943 forintba került.

A védett ár tehát működik, hiszen múlt héten még ennél kedvezőtlen helyen állt a magyar árjegyzés. A következő hetekben pedig még inkább javulhat Magyarország helyzete a nemzetközi összevetésben.

Ugyanakkor a védett ár komoly veszélybe is kerülhet a Mandiner szerint. A Tisza Párt egykori bennfentes embere, Csercsa Balázs tett közzé hétfőn olyan dokumentumokat, amely állítása szerint a Kapitány István vezette tiszás csoport Energiaátállási Tervét tartalmazta. A dokumentumokban benne van, hogy a védett árat is el kell törölni és vissza kell térni a piaci árszabáshoz.

Ha rögtön holnap piaci árért kellene tankolnia az autósoknak, akkor egy átlagos, 50 literes tankolás a benzinnél 4800 ezer forinttal, míg a gázolajnál 8500 forinttal kerülne többe. Ha pedig az európai átlagárat vesszük figyelembe, akkor 6100 forinttal, illetve 9 ezer forinttal kerülne többe egyetlen tankolás. Havi több tankolásnál ez már érezhető teher lenne a családok számára, főleg, ha sokáig kitartanak ilyen magasan az árak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

